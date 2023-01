El 70% dels estudiants gironins se sumen a la vaga

El 70% dels estudiants de Secundària dels centres educatius de les comarques gironines s'han sumat a la vaga, segons dades del Sindicat d'Estudiants, que s'havia adherit a la crida amb la convocatòria d'una vega general estudiantil en defensa de l'educació i la sanitat pública.

Segons el secretari d'organització del Sindicat d'Estudiants, Borja Latorre, denuncia que l'educació i la sanitat pública està "absolutament degradada" i pateix un infrafinançament "brutal". A més, reclama una educació pública "100% gratuïta, de qualitat i en català", amb una "inversió del 7% del PIB". En paral·lel, l'associació estudiantil reivindica un increment "dràstic" de les plantilles de professionals docents per a reduir les ràtios a 15 alumnes per aula, la creació de "milers" de places públiques d'FP, la contractació de psicòlegs als centres educatius per a atendre la "greu situació de salut mental que patim la majoria de joves" i la incorporació, dins el pla d'estudis, d'assignatures d'educació emocional i d'educació sexual i inclusiva.