Una mestra gironina: «Una vaga de dos dies no serveix de res, ningú ens prendrà seriosament»

Tot i el clam dels sindicats educatius a favor de la mobilització massiva per a revertir i calendaritzar les retallades, els centres educatius de les comarques gironines han respirat normalitat en la primera de les dues jornades de vaga convocades. «Una vaga de dos dies no serveix de res, ningú ens prendrà seriosament», assegura la mestra d’una escola del Baix Empordà, que prefereix mantenir l’anonimat. «Serviria si s’allargués més dies perquè la pandèmia ha fet palès que som un sector imprescindible, però amb una convocatòria puntual no anem enlloc, no aconseguirem fer pressió ni que el Departament d’Educació mogui fitxa», afegeix. En aquest sentit, fa una crida a impulsar mesures «més contundents» perquè «ens escoltin».

A l’escola Camins de Banyoles, amb 26 mestres en actiu, ningú s’ha sumat a la vaga. D’entre els motius, fonts del centre educatiu apunten que la fórmula no és l’encertada. «Estem d’acord amb algunes de les reivindicacions dels sindicats, però potser la vaga no és la millor manera de fer-nos escolar», apunten. «Som un col·lectiu molt creatiu, hauríem de trobar una altra via per a mostrar el nostre malestar», afegeixen. En el cas de l’escola Migdia de Girona, amb 40 docents a les seves files, ningú s’ha sumat a la vaga. Una tendència que també s'ha viscut a l'escola Gaspar de Queralt d'Amer, on aquest matí han anat a treballar el 100% dels professionals docents o a l'escola Vall d'Aro de Castell-Platja d'Aro, on tampoc cap mestre s'ha afegit a la convocatòria. En el cas de l'institut Santiago Sobrequés de Girona, cap membre del personal docent s'ha sumat a la vaga.

La penalització econòmica i el cansament, entre els principals motius

La representant de Primària a la Junta Territorial i la Junta Central, Sandra Coromina, apunta que la incidència ha estat «molt baixa». D’entre els motius, assenyala a la penalització econòmica: «En un context en què els preus s’han apujat tant, aquesta rebaixa salarial ha estat un factor important per a decidir si sumar-se o no a la convocatòria», apunta. A més, assenyala al cansament dels professionals docents: «Des de la pandèmia que el col·lectiu no s’ha pogut refer i està cremat, constantment hi ha exigències afegides, des de formacions a projectes que acaben posant una pressió afegida al col·lectiu, i fa temps que tant el personal docent com les direccions reclamem tranquil·litat, poder estar amb els alumnes a l’aula».

El seguiment de la convocatòria als centres públics de les comarques gironines és del 3,36% segons el Departament d'Educació, i un 10% segons el sindicat USTEC-STEs.