"M'han tret més de 1.000 euros per fer vaga, però el meu deure és sortir al carrer i lluitar per l'escola inclusiva"

Ni la pluja, que al març de 2022 va voler diluir les mobilitzacions massives del personal docent per a revertir les retallades, ni el fred, amb els termòmetres fregant els 2 graus positius aquest matí, han pogut impedir als mestres i professors gironins sortir al carrer per a passar comptes amb el Departament d'Educació. I és que la conselleria, han denunciat, no ha fet els deures: "No han solucionat els problemes pendents, la manca d'inversió crònica en educació ens posa cada dia més contra les cordes", ha lamentat el docent Marc Martínez.

Des del curs passat, aquesta és la onzena vaga convocada pels sindicats educatius. "M'han tret més de 1.000 euros per fer vaga (aquesta és la novena a la que s'adhereix en un any), però el meu deure és sortir al carrer i lluitar per l'escola inclusiva", ha sentenciat la docent del centre d'educació especial Els Àngels de Palamós, Mercè Alcalà. I és que tot i la rebaixa econòmica, no s'ho va haver de pensar dues vegades. "És un moment difícil i la penalització econòmica fa mal, però hem de mirar a llarg termini, no ens podem quedar d'espectadors amb els braços plegats", ha assegurat. El decret de l'escola inclusiva, ha remarcat, és "molt bonic" però "poc realista": "Hem d'anar cap allà, però en aquests moments és impossible de desplegar perquè no hi ha recursos econòmics ni humans", ha lamentat. Una situació que "provoca que els alumnes vulnerables estiguin més exposats i desatesos" i ha recordat que "l'escola ordinària ha de poder donar una resposta".

En aquest sentit, la també professora d'educació especial, Rosa Martí, ha apuntat a la "incoherència del Departament d'Educació, que constantment ens ho està canviant tot, des del currículum al calendari": "El que més em preocupa és que amb els recursos actuals és inviable poder atendre a la diversitat dins d'una mateixa aula, tenint en compte que hi ha alumnes amb TDAH, TEA, dislèxia o NESE", lamenta. A més, la "paperassa" i les formacions "amb calçador" els dificulten encara més el dia a dia. Amb tot, ha reclamat la necessitat de "poder dedicar temps de qualitat a cada alumne" i ha lamentat que "moltes vegades no tenim temps material de fer la nostra feina, que és educar".

A més, també ha lamentat que la societat no reconeix la seva tasca: "Només veuen que tenim dos mesos de vacances, però no tenen en compte totes les hores que hi dediquem fora de l'escola perquè volem fer la feina ben feta".

Reivindicacions "més realistes"

En comparació amb els clams de les mobilitzacions del passat mes de març, les d'aquesta convocatòria estan "més acotades i són més realistes", segons la professora de l'institut Santa Eugènia de Girona, Marta Muñoz. "Aquesta vegada se centren en demandes més urgents, com l'estabilització del personal docent i laboral perquè no quedi ningú al carrer després del procés d'estabilització i els estadis, mentre que en les anteriors convocatòries anàvem a màxims", ha reconegut. Amb tot, ha sentenciat que "no deixarem de fer vaga".

La claredat dels arguments de la convocatòria, però, són controvertits. "Hi ha moltes persones que no tenen clars els motius de la vaga i per això hi ha hagut un seguiment tan baix", ha apuntat la mestra d'una escola gironina, Mireia Machancoses.

El seguiment de la vaga als centres públics de les comarques gironines ha estat del 3,47%, segons dades del Departament d'Educació. Segons el sindicat USTEC, més de mig miler de persones s'han sumat a la manifestació que aquest matí ha recorregut els carrers de Girona.

Educació posa "pedaços"

"Sempre reclamem el mateix paquet de reivindicacions perquè el Departament d'Educació l'únic que fa és posar pedaços en aspectes que no són urgents, com la reducció de l'hora lectiva", assegura el docent gironí Marc Daunis. Si hagués d'escollir la més prioritària, es quedaria amb la baixada de ràtios: "L'únic que pot garantir una docència de qualitat és que hi hagi més recursos, des de més professors a més centres educatius".

Crit a una vaga indefinida

En vista de la "indiferència" del Departament d'Educació davant les protestes, el professor gironí Jesús Castellano fa una crida a convocar una vaga indefinida i apunta que "és l'única manera de fer-nos escoltar". En aquest sentit, denuncia que "hem arribat al límit i ara ens hem de plantar".

Mobilització conjunta

La protesta dels docents gironins ha coincidit amb la dels sanitaris per "defensar els serveis públics". En total, s'han mobilitzat unes 400 persones pels carrers de Girona. La protesta ha sortir del davant de la Delegació del Govern a Girona i ha passat per Jaume I, plaça de la independència, el carrer de Santa Clara i ha tornat a la seu de la Generalitat, on s'han fet els parlaments. Entre les reivindicacions dels sanitaris hi ha l'equiparació de convenis laborals entre les empreses públiques i els mestres i docents han reivindicat que el Govern reverteixi les retallades.