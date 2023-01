Només un mes després d’acabar les pràctiques del grau superior en fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins, uns estudis que havia cursat a l’institut Montilivi de Girona, Mireia Carreras (Borrassà, 2002) es va incorporar a la plantilla de la farmacèutica gironina Hipra.

De fet, ja coneixia l’empresa d’Amer de primera mà. I és que durant onze mesos (s’havia decantat per la modalitat d’FP Dual), Carreras havia estar testant la seva vocació a l’àrea d’autovacunes animals de la companyia, una experiència que, encara ara en recordar-la, la commou. «Només quan vius la teoria en directe te n’adones del que realment estàs estudiant», sentencia. I és que només amb la teoria, defensa, «no n’hi ha prou»: «Els coneixements són importants perquè per a fer la teva feina necessitaràs tenir una base sòlida, però les pràctiques són vitals perquè et nodreixen, t’ajuden a entendre el que t’estan ensenyant a l’aula», assegura. «Tot és a escala real, això et fa aprendre i prendre consciència», sosté l’exestudiant.

Un exemple, assegura, està en l’aprenentatge de la missió dels reactors. «A classe ens explicaven què eren, i això és absolutament necessari, però fins que no ho vaig veure en primera persona no vaig entendre tot el que comportava aquella definició», explica. «Em va impressionar molt, tot el que havia après fins aleshores va començar a tenir més sentit que mai», reconeix.

I és que ràpidament, els dilluns, dimarts i dimecres (quan es desplaçava fins a les instal·lacions per a fer 20 hores setmanals de pràctiques) es van convertir en els seus dies preferits de la setmana. «Només puc estar agraïda, va ser una experiència molt enriquidora», celebra Carreras.

«Volia formar part de l’equip»

A mesura que passaven els dies, cada vegada s’hi sentia més còmode. Així que va optar per anar a parlar amb els seus superiors de la farmacèutica gironina per a confessar-los que havia descobert la seva vocació. Una oportunitat que no volia deixar escapar. «Els vaig dir que m’estaven agradant molt les pràctiques i que volia fer el pas d’entrar a formar part del seu equip», proclama. «Els agrada que els estudiants que s’estan formant amb ells tinguin la oportunitat de quedar-se», confessa. En l’àrea d’autovacunes, però, no hi havia places vacants. «Però em van donar la opció d’incorporar-me en un altre departament», avança.

Producció de vacunes

Des del setembre, Carreras s’ha incorporat a la plantilla de la farmacètica gironina amb un contracte indefinit. En concret, en l’àrea de producció de vacunes inactivades per a animals. «Produïm vacunes amb bioreactors», assegura. Però no pot explicar res més del seu dia a dia. «Per confidencialitat», aclareix. Al seu costat, cada dia hi té una persona que, de moment, supervisarà la seva feina. «És una formació i un aprenentatge constant, l’instructor em dona suport amb tot el que necessito», assegura.

Tot i que de moment està centrada en la feina i en consolidar els aprenentatges, Mireia Carreras no descarta seguir estudiant i formant-se en un futur.