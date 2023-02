El 53% dels nomenaments de professionals docents per a cobrir places vacants i substitucions als instituts de les comarques gironines queden sense adjudicar.

Les dades, que reflecteixen les places que van quedar sense propietari el 10 de febrer, confirmen una tendència. I és que després de la injecció de 462,5 docents al gener als centres públics de la demarcació de Girona (195,5 a Primària i 267 a Secundària) per a compensar la reducció de l’hora lectiva (en el conjunt de Catalunya la plantilla es va ampliar amb 3.566 docents), les borses estan quedant desertes: «Fa dies que estan sota mínims, han quedat desproveïdes», alerta la portaveu territorial del sindicat USTEC-STEs a les comarques gironines, Glòria Polls. A més, s’hi suma un doble agreujant: «Disposar del màster de formació del professorat és un requisit imprescindible per a accedir a la borsa de Secundària, i aquest és precisament un dels problemes que fa que la borsa no es retroalimenti, és una titulació molt cara i genera un greuge comparatiu amb una diferència social abismal perquè no dona opció a que tots els estudiants hi puguin accedir», lamenta. En aquest sentit, fa una crida a «revisar» aquest criteri d’entrada per a poder universalitzar l’accés a la borsa de Secundària. Amb tot, apunta que «no hi ha prou oferta per a cobrir la demanda actual».

En el cas de Primària, també hi ha hagut alumnes que s’han quedat sense mestre. I és que el mateix 10 de febrer, en la ronda d’adjudicacions de professionals docents per a les escoles públiques de les comarques gironines, van quedar sense cobrir el 27% dels nomenaments anunciats.

Mans a l’espera

Hi ha professionals docents, però, que no poden incorporar-se a la borsa perquè la seva especialitat està tancada. En aquest sentit, Polls assenyala que «el Departament d’Educació va publicar un nou sistema d’accés a partir d’on va delegar en cada servei territorial la gestió de la borsa de la seva zona, un fet que provoca que cada servei territorial pugui decidir cada 15 dies quina especialitat obrirà». En aquest sentit, la portaveu territorial del sindicat USTEC-STEs assegura que «si les especialitats estiguessin sempre obertes, sempre hi hauria l'opció de poder-s’hi inscriure». Amb tot, Polls lamenta que «hi ha persones que ara podrien estar treballant als centres però la seva especialitat està tancada».

Sense docents a la banqueta

En altres especialitats, però, falten vocacions. El 10 de febrer, en l’etapa de Primària, van quedar sense cobrir les especialitats de pedagogia terapèutica, francès i infantil. Pel que fa a les adjudicacions de Secundària, no hi havia professors disponibles en les especialitats de matemàtiques, llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, física i química, anglès, tecnologia, informàtica i cultura clàssica. En l’àmbit de la Formació Professional, van quedar vacants imatge i manteniment de vehicles.

Una casuística que va patir de primera mà l’institut Ramon Muntaner de Figueres. I és que la professora de matemàtiques de baixa havia d’enviar «amb tota la seva bona voluntat» propostes d’exercicis pels alumnes -sota la supervisió del professor de guàrdia a l’aula- fins que s’incorporés el substitut. «La plaça no es cobria, vam estar una setmana i mitja sense professor de matemàtiques, el Departament d’Educació va obrir la plaça i les persones que no estaven inscrites a la borsa perquè encara no havien acabat el màster hi van poder optar», sosté el director del centre, Quim Bruguera.