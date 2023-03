El Pati de les Magnòlies de l'edifici de la Generalitat a Girona ha acollit aquest matí la inauguració de la 2a jornada d'intercanvi territorial dels centres educatius de secundària de les comarques gironines, organitzades pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb la col·laboració del Departament d'Educació. La trobada s'emmarca dins del programa Escoles Verdes i ha comptat amb la participació d'alumnat i professorat de deu centres educatius gironins. Es tracta de La Salle, l'institut Santa Eugènia, l'escola Vedruna, l'institut Jaume Vicens Vives i FEDAC Sant Narcís (Girona); l'institut Salvador Espriu de Salt; l'institut de Celrà; l'institut de Vidreres; i els instituts Narcís Monturiol i Olivar Gran de Figueres.

La inauguració ha anat a càrrec de la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral; de la directora dels Serveis Territorials d'Acció Climàtica, Alimentació, i Agenda Rural, Elisabet Sánchez, i del director dels Serveis Territorials d'Educació, Adam Manyé. Cañigueral ha destacat que "el Govern ha fet un esforç molt important en aquests nous pressupostos per la lluita contra el canvi climàtic", però ha subratllat que "sense el vostre ajut i la vostra conscienciació no ens en sortirem". "Gràcies per tot el que feu", ha conclòs.