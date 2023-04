Les escoles Taialà de Girona i Pinya de Rosa de Blanes enforteixen l’ús del català

Les escoles Taialà de Girona i Pinya de Rosa de Blanes han liderat dues bones pràctiques per a potenciar l’ús del català que, en el marc de la presentació del pla ‘Activem-nos pel català’, va servir per a inspirar els 1.300 docents de diversos centres educatius catalans que van participar en la trobada.

L’escola Taialà de Girona va impulsar el curs passat un projecte per a fomentar l’ús lingüístic del català a través del cinema. Els alumnes de 6è de Primària van ser els encarregats d’elaborar un total de quatre curtmetratges. «Les produccions audiovisuals es van basar en valors socials importants, des de la vida d’una àvia que viu sola a la d’un sense sostre, passant per una nena que va en cadira de rodes i la realitat d’una família que creua el Mediterrani per a buscar un futur millor», explica la directora del centre educatiu, Maria Cabezas.

Del guió a l’edició

Els alumnes van implicar-se «de ple» en la realització dels vídeos. De fet, es van encarregar de confeccionar el guió, d’interpretar els personatges, van formar part del procés d’enregistrament (tant dins com fora de les instal·lacions del centre), i, fins i tot, van col·laborar en l’edició. «El projecte ser una eina molt potent per a potenciar l’ús del català, ens va permetre posar el focus en la incorporació d’expressions catalanes, la fonètica o la dicció, a banda de també en la redacció, on havien de demostrar un ús acurat del llenguatge», detalla Cabezas. L’activitat, afegeix, també va permetre treballar els «valors solidaris, la cohesió de grup, la col·laboració entre companys, l’esperit crític, perdre la por a parlar en públic, memoritzar un guió i la satisfacció d’aconseguir un resultat final entre tots».

Festival de Cinema en Català

Però els alumnes també van tenir una altra recompensa. I és que el Festival Internacional de Cinema en Català es va posar en contacte amb la direcció del centre per a informar-los que un dels curtmetratges (La iaia Dolors) havia estat seleccionat entre els finalistes. L’alumnat i el professorat va assistir a la gala final, que es va celebrar a Roda de Berà.

L’experiència, celebra la directora del centre educatiu gironí, va ser «molt enriquidora».

Reunions en català

Per la seva banda, l’escola Pinya de Rosa de Blanes ha posat en pràctica aquest curs una iniciativa per a mantenir el català com a llengua vehicular entre l’equip docent i les famílies. «Moltes de les famílies són castellanoparlants però han nascut aquí i entenen el català, i ens vam adonar que, quan s’adrecen al centre, sempre ho fan en castellà i els docents automàticament abandonem el català i canviem de llengua», assegura la cap d’estudis del centre educatiu, Sílvia Díaz.

A partir d’aquí, van elaborar un decàleg i orientacions per a facilitar que hi hagi una comprensió «real» del missatge. Ara, en les entrevistes individuals i reunions grupals amb les famílies, els docents ja no canvien al castellà. «Totes les reunions s’acompanyen de diapositives que compten amb fotografies i suports visuals per a ajudar a la comprensió lingüística», detalla Díaz. «Tenim una mirada acollidora, sense prejudicis de llengua ni de cap tipus, però moltes vegades les famílies no s’atrevien a fer el pas de parlar en català per vergonya, i el que volem és empoderar-los, perquè no passa res si diuen una paraula incorrecta», afirma.