Més de 600 gironins s’examinen avui per a accedir als graus d’educació

Més de 600 estudiants gironins, en concret 603, s’examinaran avui al campus de Montilivi de la Universitat de Girona (UdG) de la prova d’aptitud personal per a accedir als estudis d’Educació Infantil i Primària. Els candidats provenen tant d’estudis de Batxillerat com de Formació Professional.

La gironina S.E, que estudia el cicle formatiu de Grau Superior en Educació Infantil a l’institut Montilivi de Girona, fa un mes que es prepara «intensament» per la prova. Aquesta serà la tercera vegada que s’hi presenta. «Em sembla bé que es convoqui la prova perquè hem de tenir els coneixements ben assentats per a poder ensenyar-los als nostres alumnes», però lamenta que «em genera impotència que sigui de les poques carreres on s’exigeix superar un examen extra».

En el conjunt de Catalunya, la xifra d’inscrits ha registrat un rècord històric, amb 5.127 estudiants matriculats. Això suposa un increment respecte l’any passat, quan la prova va comptar amb 4.680 inscrits (a Girona, el nombre d’inscrits en l’anterior convocatòria va ser idèntic, amb 603). El conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, va destacar ahir a través d’un comunicat que «és una bona dada i un senyal inequívoc que el mecanisme que es va establir és bo».

La prova constarà de dos exàmens: un de competència comunicativa i raonament crític, i un altre de competència logicomatemàtica. Els tribunals d’examen s’ubicaran en cinc seus universitàries: la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili. La Universitat Ramon Llull i la Universitat Internacional de Catalunya no exigiran aquestes proves per començar els graus. Els resultats es publicaran el proper 9 de maig i la qualificació serà ‘Apte’ o ‘No Apte’.

L’any passat, el 39,4% dels estudiants gironins no van aconseguir superar la prova. Aquests resultats, però, no van ser una excepció. I és que la mitjana catalana va reproduir una radiografia similar. Tot i així, la convocatòria de l’any passat va registrar el percentatge d’aprovats més alt dels darrers cinc anys, amb el 63,45% dels estudiants catalans.