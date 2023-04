Els professors interins ja no podran triar el municipi on volen fer classe a partir del curs que ve. El Departament d’Educació ha comunicat a la mesa sectorial que a partir d’ara la petició mínima que es podrà fer a la borsa és la comarca, eliminant la possibilitat de posar municipis ordenats per ordre de preferència. Així, defensa que s’evitarà deixar “alumnat desatès” i permetrà adjudicar “substitucions més llargues” per als sol·licitants. Des de la Plataforma d'Interins de Catalunya (PINDOC) han valorat negativament la decisió, lamentant que els vulguin fer pagar “la mala jugada”. “Fins ara podíem acotar-ho segons els nostres interessos, volen fer-nos fer a nosaltres la feina bruta”, ha reblat el seu portaveu Victor del Arco.

La plataforma ha recordat que en el cas dels interins sempre solen ser els últims en tenir plaça assignada per al curs següent i que ara, pel fet d’escollir comarca i no municipi, es poden trobar que els toqui anar a treballar a un centre “que estigui a hora i mitja o fins i tot dues hores” de casa seva, en ocasions “sense transport públic”. “El Departament diu que ens estima i que fem molt, però després ens acaba pagant amb la mateixa moneda”, ha lamentat Del Arco. En aquest sentit, considera que l’objectiu de la conselleria és cobrir “aquelles places que ningú vol” i per això, considera que es tracta d’un “greuge” important.

D’altra banda, assenyala que no només es tracta de la “llunyania”, sinó també la “complexitat” amb la que es poden trobar. “Potser són centres que necessitarien gent que hi estigui de forma més estable perquè els docents són la primera barrera de contenció amb que es troben els alumnes”, conclou.

Qui també han criticat la nova directiu ha estat el sindicat USTEC-STEs, que a través d’un comunicat ha carregat contra el funcionament de la borsa en considerar que “vulnera el dret de les persones interines a triar la preferència de les peticions en funció de la proximitat si les seves circumstàncies personals així ho fan necessari”. A més, han criticat que l’administració “no consideri fer canvis” tot i la “disconformitat de tota la part social”.

Educació defensa els beneficis per l’alumnat

La directora general de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d'Educació, Dolors Collell, ha insistit que es tracta d’una mesura que permetrà “donar servei a tot l’alumnat, visqui on visqui” i ha recordat que anteriorment ja estava limitat per servei territorial i que, posteriorment, “es va fer el salt als municipis”.

“El fet de demanar per comarques ajudarà a complir amb aquest deure”, ha subratllat, “evitarem que persones posin només les ciutats més grans o únicament un municipi, mentre les necessitats es troben en uns altres”. Collell ha afegit que si no es fa d’aquesta forma, la cobertura és “més difícil” i ha destacat que és important atendre l’alumnat de les ciutats grans, però també el d’aquells pobles petits de zones rurals”.

Reunió “informativa i cordial”

Aquest dijous al matí la Plataforma d'Interins de Catalunya s’ha reunit amb representants de la conselleria per tractar altres temes, com és el cas del procés d’estabilització. Les dues parts han coincidit que la trobada ha estat “informativa i cordial” en la qual les dues parts s’han traslladat informació. Collell ha apuntat que s’ha explicat a la plataforma en quina part estan del procés i les “dificultats que tenen”. “Hi ha unes regles de joc, una normativa estatal que hem d’aplicar i, en base a això, fer les convocatòries”, ha dit. Una d’aquestes ja està finalitzada i una segona es farà de cara a l’estiu, tot i que ja està en marxa.

Del Arco, també ha titllat la reunió “d’entenedora”, tot i que ha lamentat que el Departament els ha “donat a entendre” que no pensa atendre cap de les seves reivindicacions. “Hem exposats les nostres raons jurídiques i legals per les quals demanem traspassos de places al concurs de mèrits i estabilització tots els interins amb mes de tres anys treballats a l’administració pública”, ha afirmat. “Hi ha marge i s’ha de fer, perquè com a col·lectiu que ha donat la cara pel departament durant els darrers anys, incloent la pandèmia, mai hem fallat a les escoles ni les aules”, insistit.

USTEC-STEs critica la poca efectivitat del concurs de mèrits

Per la seva banda, el sindicat USTEC-STEs ha lamentat la poca efectivitat del concurs de merits impulsat per Educació. Ha explicat a través d’un comunicat que dimecres va reunir-se amb els responsables del departament en el marc de la mesa sectorial i ha dit que els responsables de la conselleria van presentar-los un informe amb les dades definitives de les persones seleccionades i no seleccionades al concurs de mèrits.

El sindicat ha considerat que les xifres aportades demostren que “el procés no ha estat suficient per assolir l’objectiu d’estabilitzar com a funcionaries les persones de major antiguitat”. Ha indica que segons Educació hi ha 1.355 professionals amb antiguitat anterior a l’1 de gener de 2016 que no han estat inclosos en el procés i que d’aquests 313 són treballadors amb més de 55 anys. Paral·lelament, l’informe revela 959 persones sense cap servei prestat sí que han obtingut plaça, com també ho han fet 1.806 persones amb domicili fora de Catalunya.

“Aquesta situació demostra per si sola les profundes limitacions del procés per assolir els seus objectius”, han apuntat fonts d’USTEC-STEs que han dit que “el departament no té en compte el total d’experiència dividida per especialitats i maquilla les dades”.

Així mateix, han manifestat que l’anàlisi del procediment que ha dut a terme el sindicat ha permès corroborar que en realitat fins a 4.178 docents en actiu amb una antiguitat anterior a l’1 de gener de 2016 no han obtingut cap plaça al concurs de mèrits. “Hem estat contundents a la mesa defensant que Educació disposa dels mecanismes que li permetria complir els objectius d’estabilització i que es nega a aplicar”, ha expressat el sindicat que ha reclamat que es traspassin places de les oposicions d’estabilització al concurs de mèrits.