La Fundació Eduard Soler, de Ripoll, va rebre el premi #PFCAT que atorga la Generalitat en la categoria "bones pràctiques als centres formatius, de reconeixement d'experiències notables dutes a terme per centres que imparteixen formació professional de l’àmbit educatiu i de l’àmbit de l’ocupació".

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, i el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, van ser els encarregats de lliurar els guardons dels premis. Els Premis #PFCAT, que enguany celebren la seva IV edició, són atorgats pel Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (CFPCAT) i reconeixen les bones pràctiques a la contribució a una formació professional de qualitat. L’acte també va comptar amb la presència del president del CFPCAT, Fabian Mohedano Morales.

En total es van donar 14 guardons en reconeixement de les bones pràctiques de quatre centres formatius, quatre empreses i entitats, quatre persones professionals, un centre formatiu per l'entitat de recerca i una persona formada en FP.

Durant l'acte, el president del Consell de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, Fabian Mohedano Morales va destacar que "els Premis FPCAT és la cita anual per reconèixer les bones pràctiques i trajectòries individuals de la Xarxa del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, que està constituït per una diversitat de centres de formació professional, punts d’informació i orientació, empreses compromeses amb la formació dual i unes extraordinàries persones professionals que ho fan possible".

Sobre la Fundació Eduard Soler

La Fundació Eduard Soler (FES) és un centre integrat d'FP que té la voluntat d'oferir ensenyaments tecnològics especialitzats a través de CFGS (cicles formatius de grau superior), formació contínua i a mida per esdevenir un vector de transferència i innovació, responent a les necessitats actuals del teixit empresarial.

El projecte educatiu del centre aposta per oferir una atenció personalitzada en grups reduïts i una formació de qualitat amb aprenentatge pràctic a partir de la formació 100% dual (basada en el propi model del centre "Estudia i Treballa"), que proporciona un perfil professional adaptat a les necessitats actuals i altament valorat per les empreses.

La Fundació Eduard Soler ha estat pionera en els seus plans d'estudis, metodologia i sistema dual. Així, va participar en el desenvolupament d'adaptacions curriculars com en el cas de la mecatrònica, que ha acabat esdevenint un cicle de grau superior. El FES va participar activament en la redacció del seu currículum en el grup de treball de la Direcció General de Programes del Departament d'Educació. També ha participat en els programes de 3x2 en què l'estudiant obté en només 3 anys una doble titulació de grau superior. Així mateix, ha incorporat matèries no curriculars per complementar el currículum oficial amb l'objectiu de complementar les competències professionals dels estudiants o incorporar coneixements de noves tecnologies i indústria 4.0, com la fabricació additiva, el bessó digital o l'enginyeria inversa.

Des del 2010 ha implementat un programa innovador d'internacionalització dels estudiants d'FP, que es manté avui dia i que s'ha acompanyat d'una formació en anglès tècnic i de negocis com a centre homologat Cambridge, per facilitar l'adaptació dels estudiants a les pràctiques internacionals.

Actualment, ha esdevingut pioner en la implementació d'un postgrau en FP amb titulació oficial d'especialització en fabricació intel·ligent, al qual s'accedeix des d'un CFGS o un grau universitari, impartit per professorat expert i en actiu en el sector industrial i amb una metodologia pràctica basada en casos, a més del desenvolupament d'un projecte aplicat, tot organitzat amb un horari que facilita la conciliació laboral.

Ha efectuat una tasca constant de dignificació de l'FP i ha tingut sempre presents les necessitats del sector industrial per adaptar les capacitats dels estudiants a les seves necessitats. En aquesta línia, i per convicció metodològica, ha esdevingut centre pioner en la implementació de l'FP en alternança dual i es manté com un dels pocs centres on tots els estudiants passen per aquest procés d'aprenentatge pràctic amb insercions laborals que voregen el 100% i amb òptimes valoracions de l'empresariat.

Addicionalment, s'ha vetllat per la captació i retenció de talent a la comarca, impulsant iniciatives d'emprenedoria i coworking o facilitant l'allotjament dels estudiants d'altres contrades a través del servei de residència d'estudiants.