La (r)evolució dels ambaixadors gironins de la sostenibilitat

Evitar el malbaratament alimentari als menjadors escolars. Aquest és l’objectiu del projecte ‘CocCoock’, una de les tres propostes gironines que aquesta setmana han participat al campus The Challenge d’EduCaixa, que ha reunit a Barcelona 370 estudiants (i 100 projectes que volen canviar el món) arribats de diversos punts d’Espanya i Portugal.

El projecte ‘CocCoock’ va néixer arran de la preocupació de quatre alumnes de 3r d’ESO de l’institut escola Francesc Cambó i Batlle de Verges després d’adonar-se que cada dia es llencen tones d’aliments. Amb aquesta premissa, els estudiants proposen crear «un procés circular per a evitar el malbaratament, donant una segona oportunitat al rebuig d’aliments», assenyala la docent i directora del centre educatiu, Aida Dalmau. En aquest sentit, proposen agafar els residus i convertir-los en pinso per gallines i compost. «La idea és disposar de terrenys per a cultivar i granges amb gallines ponedores, perquè aquest pinso pugui ser retornat als menjadors escolars en forma de pollastres, ous, fruita i verdura».

Per la seva banda, els alumnes del Col·legi Bell-lloc de Girona han buscat solucions per a reduir el malbaratament alimentari als restaurants. Batejat com a ‘Perfect Dish’, quatre alumnes de 4t d’ESO del centre educatiu gironí han dissenyat una aplicació mòbil per a ajustar la quantitat de menjar a cada comensal. «Cada persona tindria el seu perfil i els cuiners hi tindrien accés, així, quan el comensal arribés al restaurant, li prepararien el plat a mida amb la quantitat justa per a evitar que deixi menjar», assegura el professor del centre, Lluís Esteve. Tot i que de moment el projecte està enfocat a establiments de restauració, no descarta que «més endavant» es pugui extrapolar als domicilis particulars.

Adéu al «comprar-tirar»

Per la seva banda, el Centre Escolar Empordà de Roses ha presentat el projecte ‘Ecosmell’, a partir d’on un grup de quatre alumnes de 4t d’ESO han aportat el seu gra de sorra per a fomentar un canvi en el model de consum, en el marc de la directriu europea que prohibeix els plàstics d’un sol ús.

Amb l’objectiu d’esquivar la fórmula de «comprar-tirar-comprar», han creat un prototip de plat confeccionat a partir de fulles de diverses espècies de plantes invasores (com la canya comuna) i un mineral, que potencia l’aroma. «El projecte també ens permet eliminar les plantes que no hauríem de tenir, i això encara reforça més la proposta», assenyala el professor del centre, Àlex Forasté. Però aquí no s’acaba la vida útil del recipient. «Quan ja no serveix, enlloc de llençar-lo a les escombraries es podrà posar en una bossa amb perfum i farà la funció d’ambientador», detalla. «Després, el residu es podrà llençar en un contenidor orgànic i es tancarà el cicle de vida d’aquest producte», assenyala Forasté.

Una «gran oportunitat»

Haver estat seleccionats per assistir al campus d’EduCaixa ha estat una «gran oportunitat» pels alumnes, assenyala Forasté: «Els ha ajudat en el seu procés d’aprenentatge, on també s’han hagut d’afrontar a reptes com haver de defensar la proposta davant d’un auditori o ser capaços d’extreure informació de tallers i xerrades que els ajudi a millorar el seu projecte inicial», afegeix el docent.

Segons Dalmau, l’experiència -que sosté que ha estat «molt gratificant- «els ha obert un món» i els ha permès incorporar nous compromisos en matèria de sostenibilitat: «Han vist que és important conscienciar a tota la comunitat, a partir d’on han proposat organitzar visites perquè els alumnes vegin el circuit que segueix el menjar que tiren a les escombraries», afegeix. Per la seva banda, Esteve destaca que el campus els ha permès «potenciar la seva part emprenedora» i «veure que el projecte es pot tirar endavant».