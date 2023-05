La Plataforma Docents Substituts per l’Ordenació per Municipis (PDSOM) exigeix al Departament d’Educació que retorni a la tria per municipis i no per comarques a la borsa de substituts. Els afectats demanen que es retiri el que consideren un “agreujament laboral i personal” i que es retorni al sistema que hi havia fixat fins ara. En aquest sentit, consideren que els darrers canvis anunciants per la conselleria - poder ordenar els municipis dins de la comarca – són insuficients i que s’ha de cercar “altres vies més democràtiques” perquè l’alumnat “no es quedi sense professorat”. Per tot plegat, PDSOM ha convocat una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona el proper 20 de maig.