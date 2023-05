Els professors no hauran d’anar presencialment als centres educatius aquest mes de juliol i la mesura també es podria aplicar el curs vinent. “Utilitzarem altres eines (per organitzar el proper curs) durant el juliol si és que calen”. Així ho ha explicat la secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, després de la reunió de la mesa sindical que ha aprovat els documents d’organització i gestió de centres del proper curs i ha modificat els de l’actual en aquest sentit. Gomà ha atribuït aquesta decisió al procés d’oposicions que hi ha en marxa fins a finals del 2024. Per exemple, aquest mes de juliol hi haurà 300 tribunals als centres. Educació ha deixat clar, però, que el curs començarà igualment el 6 de setembre “amb totes les garanties”.

L’acord, ha dit Gomà, “dona oxigen a uns centres que estan molt sobrecarregats en un estiu complicat amb el procés d’estabilització de funcionaris més enorme que s’ha fet en la història, amb un concurs d’oposició amb més de 300 tribunals als centres”. La secretària general d’Educació ha argumentat que hi ha més de 35.000 persones opositant i els centres no tindran totes les plantilles estabilitzades a 1 de juliol. Docents exigeixen a Educació que retorni a la tria per municipis i no per comarques a la borsa de substituts A més, ha subratllat que el proper curs comença el 6 de setembre, i que hi ha tres dies laborables per davant per treballar. Aquest acord se circumscriu, diu Gomà, al procés d’estabilització. Pel que fa al juliol del 24, la porta queda oberta, perquè el procés acaba al desembre, però ha recordat que el gran gruix de proves es fan aquest estiu. La mesura ja fa temps que s’ha plantejat i dimecres es va parlar amb la junta de direccions. La número dos d’Educació ha afegit que aquest curs també s’han hagut d’adaptar els currículums i ha considerat que “és molt positiu donar aquest respir” als professors. Gomà ha subratllat que el juliol sempre ha estat un mes per fer formació de forma majoritària, tot i que també es pot dedicar a activitats als centres sempre que els directors considerin que han de contactar amb els seus claustres.