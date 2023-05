L’escola FEDAC d’Anglès denuncia que Educació els denega el concert a l'ESO

L’escola FEDAC d’Anglès denuncia que el Departament d’Educació els ha denegat el concert educatiu a 1r d’ESO, un curs que van posar en marxa al setembre per a descongestionar l’institut públic Rafael Campalans.

Segons el director de l’escola FEDAC d’Anglès, Rafel Iglesias, «l’argument que ens dona la conselleria, a través dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, és que les necessitats d’escolarització d’Anglès ja estan cobertes amb l’institut públic». En concret, fonts del Departament d’Educació asseguren a aquest diari que «el municipi d’Anglès té prou capacitat de places públiques i pot garantir l’atenció a la totalitat de l’alumnat de l’etapa». A més, apunten que «el pacte contra la segregació indica que no s’ha de generar sobreoferta en un municipi». Una teoria, la de les necessitats d’escolarització cobertes, que Iglesias posa en dubte. De fet, fonts de l’institut Rafael Campalans assenyalen que actualment el centre compta amb 70 alumnes escolaritzats a 1r d’ESO, distribuïts en tres línies (dues aules de 23 alumnes i una altra de 24). «Si nosaltres tanquéssim i retornéssim a l’institut públic els 23 alumnes que tenim a 1r d’ESO (en una única línia), s’enfilarien als 93 estudiants», sosté el director de l’escola FEDAC d’Anglès, que assegura que «no es pot garantir la qualitat educativa amb aules massificades de 31 alumnes». Tot i que aquesta xifra supera la ràtio fixada a l’ESO, que és de 30 alumnes per aula, la normativa permet augmentar puntualment un 10% la ràtio quan hi ha necessitats d’escolarització.

A més, Iglesias assegura que compleixen amb el nombre d’estudiants escolaritzats per a garantir el concert en l’etapa d’ESO: «El concert es concedeix a partir de 20 alumnes per aula i nosaltres tenim 23 estudiants matriculats a 1r d’ESO». En aquest sentit, fonts del Departament d’Educació defensen que «FEDAC Anglès té autorització per tenir activitat privada a l’ESO, però en cap moment se’ls ha notificat que se’ls concertaria aquesta etapa».

La negativa del concert per part del Departament d’Educació, lamenta Iglesias, els posa en situació «d’escac i mat» i els ha obligat a privatitzar l’etapa d’ESO. «No hem rebut ni un euro per part del Departament d’Educació, hem de pagar els sous dels professors llicenciats, una xifra que frega els 60.000 euros anuals; i atendre amb recursos propis l’alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu perquè els equips d’assessorament i orientació psicopedagògic no venen (de fet, 10 dels 23 alumnes matriculats a 1r d’ESO són NESE). Tot, amb una quota «social»: «Les famílies paguen 50 euros al mes, volíem posar quotes a l’abast de tothom que no volen segregar, discriminar ni ser una escola elitista», afirma. Si la negativa del concert es manté, sosté el director del centre, «afrontarem el curs que ve amb condicions iguals o similars a les actuals però d’aquí a dos anys ens veurem obligats a demanar a les famílies el cost real d’un centre privat i apujar la quota als 300 euros mensuals», afegeix. En aquest sentit, lamenta que «el Departament d’Educació ens estarà obligant a segregar perquè una part important del nostre alumnat ja no podrà venir al centre».

A més, s’hi suma una inversió de gairebé 100.000 euros per a convertir l’espai on havien viscut les Dominiques de l’Anunciata en aules per a acollir els quatre cursos d’ESO. El centre educatiu, que fins ara només oferia estudis d’Infantil i Primària, compta únicament amb 1r d’ESO, però el curs vinent ampliaran l’oferta a 2n d’ESO fins a incorporar progressivament els quatre cursos, un per any. La proposta d’incorporar l’etapa d’ESO en la seva oferta educativa va arribar el «primer trimestre de 2020, quan l’inspector d’Educació ens va suggerir completar l’educació bàsica perquè l’institut públic estava massificat», recorda Iglesias. Després de compartir la idea amb l’aleshores director de l’institut Rafael Campalans, Pere Parramon; l’alcaldessa d’Anglès, Àstrid Desset; i el director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, Martí Fonalleras; i rebre un «feedback positiu», van començar les obres d'adequació, que van acabar al gener de 2022. «El problema és que de cop han canviat els tres interlocutors», lamenta Iglesias.