El val escolar s'estendrà als alumnes d'ESO el curs que ve i serà de 70 euros per a tots els alumnes, també per als de primària. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'ACN, és una de les mesures que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, explicarà aquest dimarts al Parlament en el marc del debat de política general. Aquest curs escolar vigent la mesura s'ha aplicat només als estudiants de primària per valor de 100 euros. Segons el Govern, als 460.000 alumnes de primària de les escoles i concertades s'hi sumaran els 330.000 estudiants de secundària. Així doncs, s'arribarà a uns 790.000 en total. L'objectiu és universalitzar la mesura i suposarà un augment de la despesa de l'any anterior, fins als 55 milions d'euros.

Des del Govern destaquen que la mesura universal arribarà a la totalitat de l'alumnat en l'educació obligatòria. De cara al curs que ve els alumnes de 1r fins a 4t d'ESO també rebran el val escolar per comprar material de papereria, llibres de text, calculadores, motxilles o jocs educatius, com ho han fet aquest curs els alumnes de primària. Aquesta mesura, el Govern vol seguir minimitzant l'impacte de la inflació i l'augment de preus, i ajudar a les famílies amb les despeses relacionades amb l’escolarització. L'executiu valora com un èxit el funcionament del val escolar d'aquest any. I preveu introduir millores de cara al curs que ve. L'executiu apunta que la voluntat es trobar la manera de destinar el val escolar a la compra de material aprofitant la feina que fan les Associacions de Famílies d'Alumnes ja que, en molts casos, s'encarreguen de la gestió del material. D'aquesta manera, les famílies podran decidir si gasten el val escolar per la compra de material a les botigues acreditades o fer-ho a través de les Associacions de Famílies d’Alumnes. En l'àmbit educatiu, el president Aragonès també té previst explicar que s'intensificarà la feina amb els ajuntaments per poder obrir noves places públiques d'escola bressol. Fa dos anys, el mateix Aragonès va anunciar la gratuïtat de l'I2.