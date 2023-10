El gironí d’origen hondureny Jairon Orellana (45 anys) estava cansat d’encadenar feines precàries com a paleta. «No tenia papers i m’havia de guanyar la vida per poder sobreviure, per això agafava totes les feines que m’arribaven, treballava de vuit del matí a vuit del vespre», recorda.

Va deixar els estudis a 4t de Primària al seu Tegucigalpa natal (sumar, restar, multiplicar i dividir va ser l’últim que va aprendre a l’escola) i als 12 anys es va posar a treballar per ajudar a mantenir a la seva família. I als 17 anys va ser pare. «Ja no em podia permetre el luxe d’estudiar», assegura. Quan va arribar a Espanya, amb 25 anys, una de les primeres coses que va fer va ser treure’s el carnet de conduir. «Em feia molta por perquè havia d’aprovar els exàmens i jo sempre havia pensat que no servia pels estudis, però m’hi vaig posar i em vaig treure la teòrica i la pràctica a la primera», explica. Allò li va donar la injecció d’autoestima que necessitava.

Fa 8 anys, després de veure que «es podia treballar més dignament, i no com un esclau», va decidir fer el pas i es va matricular al Centre de Formació d’Adults (CFA) Nou de Girona per treure’s el graduat en ensenyament secundari. «Al principi em feia vergonya perquè els estudis que tenia eren molt bàsics, però de seguida vaig veure que hauria d’estar avergonyit si hagués tingut la oportunitat d’estudiar i l’hagués desaprofitat, però en el meu cas vaig haver de deixar l’escola per portar diners a casa», sosté. «Haver passat per l’escola d’adults m’ha canviat la vida, no tant a nivell econòmic, sinó perquè em sento més integrat i orgullós de mi mateix», assegura. Ara, treballa a l’Ajuntament de Banyoles fent manteniment. De tant en tant, encara el truquen de l’escola d’adults per fer xerrades motivacionals als nous estudiants.

En els deu anys de vida del CFA Nou de Girona (ubicat al barri de Sant Narcís), ja hi han passat més de 4.000 alumnes, des de persones que van abandonar els estudis i ara volen treure’s el graduat en ensenyament secundari a persones que volen aprendre català (sobretot nouvinguts), anglès o informàtica, passant per d’altres que volen preparar-se per les proves d’accés a la universitat o a cicles formatius de grau superior. «Però encara és un servei públic molt desconegut», apunta la directora de l’escola d’adults gironina, Anna Botó.

El centre es va posar en marxa al setembre de 2014 després de la partició, en dos centres, del CFA ubicat a Travessia de la Creu, «per ampliar l’oferta educativa a la ciutat i oferir una formació més professionalitzadora», explica Botó. El seu futur, però, és «incert»: «No sabem si continuarem en aquest espai o no», confessa, però celebra que «estem molt contents de la feina feta durant aquests deu anys i veure als alumnes agraïts i empoderats és la millor recompensa».