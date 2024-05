Més de 3.700 estudiants gironins es matriculen a les PAU 2024

Un total de 3.748 estudiants gironins s’han matriculat enguany a la prova d’accés a la universitat (PAU 2024) que tindrà lloc la pròxima setmana, concretament els dies 4, 5, i 6 de juny. Aquesta xifra supera als alumnes matriculats en la convocatòria del 2023 (3.606) i 2022 (3.661).

En el conjunt de Catalunya, un total de 42.535 estudiants s’han matriculat enguany a les PAU, una xifra que supera la de l'any passat (41.719) i suposa un tercer rècord consecutiu de matriculacions. La secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Laura Román Martín, ha vinculat aquest èxit a “a la qualitat i diversitat de titulacions que ofereixen les universitats de Catalunya”.

Pel que fa a les proves d’enguany, Román ha subratllat el fet que “en aquestes proves PAU els estudiants es trobaran amb els mateixos models d’examen que l’any passat i la mateixa estructura de les proves. Únicament s’han introduït aquells canvis necessaris per garantir la coherència amb el pla d’estudis cursat al Batxillerat, més competencial, fruit de l’aplicació de la LOMLOE”. El Consell Interuniversitari de Catalunya, organisme depenent del Departament de Recerca i Universitats i amb representació de les dotze universitats catalanes, té l’encàrrec anual de l’organització de les proves d’accés a la universitat.

Del total d’alumnes matriculats, 33.174 (32.743 el 2023) són estudiants amb matrícula ordinària que han acabat aquest curs escolar el batxillerat; 4.490 (4.194 el 2023) són estudiants provinents de cicles formatius de grau superior (CFGS) que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica, i 4.871 (4.782 el 2023) són de matrícula lliure (procedents de batxillerat d’altres anys que no van fer les proves PAU, que volen millorar la seva nota o que només examinen assignatures de la fase específica).

Adaptacions en el contingut de la PAU

L’estructura de la PAU continua sent la mateixa de sempre i es divideix en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per apujar nota. En la fase general, els alumnes s'examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història o Història de la Filosofia). Una novetat en aquest apartat és la recuperació de la matèria d’Història de la Filosofia, que torna a la Fase General de la prova perquè en el batxillerat LOMLOE té consideració de matèria comuna. Per això, l’alumnat podrà triar entre aquesta matèria o Història.

Pel que fa a les matèries comunes de Llengua castellana i literatura i de Llengua catalana i literatura, en les preguntes referents a Literatura de l’apartat de comprensió lectora, els estudiants hauran d’escollir entre dues opcions: una basada en les lectures prescriptives de segon de batxillerat, i una altra més orientada a les competències específiques d’educació literària del nou currículum, one s valoraran qüestions referents, per exemple, a la identificació de tòpics, gènere, figures retòriques, entre altres.