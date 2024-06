«El nivell és més baix»

«Els alumnes necessiten preparar-se menys per a les PAU perquè el nivell dels exàmens és més baix», explica Dolors Vilamitjana, catedràtica en Llengua Catalana i professora de l’institut Santa Eugènia, amb més d’una trentena d’anys d’experiència. «A mesura que han anat canviant els diferents currículums amb les diferents lleis s’ha anat baixant el nivell, però també s’ha fet en funció de l’objectivitat de la prova», detalla Vilamitjana. Un exemple del que explica la catedràtica és que els textos escrits a les proves de llengua s’han reduït perquè són més difícils de valorar de manera objectiva, i per això, els alumnes cada vegada han d’escriure menys.

Per la seva banda, Glòria Garcia, coordinadora de batxillerat de l’institut Salvador Espriu, explica que els alumnes arriben «igual de preparats que sempre». «El que ha canviat és la naturalesa de les proves i el sistema, tot i que és cert que els alumnes arriben al batxillerat amb un nivell inferior que els cursos anteriors, però això respon a un altre tipus de problemàtica», afegeix Garcia. Tot i això, ambdues expertes en la matèria consideren que «els exàmens són menys exigents a nivell de contingut».

Pel que fa a com s’han de preparar els alumnes per afrontar les proves d’accés a la universitat, Garcia i Vilamitjana «recomanen haver fet un bon segon de batxillerat i practicar amb els exàmens d’edicions anteriors». «És molt important que entenguin quines són les tècniques d’estudi més idònies per ells, ja que no tots són iguals i no a tothom li funcionen les mateixes coses», destaca Garcia. «Nosaltres insistim molt en el fet que s’han d’organitzar amb temps i no deixar les coses per a l’últim moment», afegeix.

«Els alumnes han perdut els hàbits d’estudi i sobretot la constància a l’hora d’estudiar», analitza Vilamitjana. Una frase en què està d’acord Garcia i per aquest motiu demana «recuperar aquesta constància t i fer-los conscients que és necessari tenir una bona capacitat de concentració i d’esforç».

Finalment, les dues expertes asseguren que «els nervis juguen un paper destacat i que s’han de saber controlar». «D’entrada el que demano és que el dia abans no estudiïn res i el dediquin a fer exercicis de respiració», assegura Vilamitjana. «Nosaltres portem professionals del món de la Sanitat per fer xerrades sobre la gestió de l’estrès i els intentem acompanyar durant tot el curs perquè arribin amb eines per afrontar aquestes situacions», conclou Garcia.