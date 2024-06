Arrenquen les PAU a les comarques gironines amb 3.749 estudiants

Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) han començat puntualment a les nou del matí d'aquest dimarts amb 3.749 estudiants matriculats a la demarcació de Girona. Una hora abans de l'inici de les proves, els alumnes ja s'han concentrat en diverses de les facultats de la Universitat de Girona (UdG) on aquests dies s'examinaran de diferents matèries per fixar la nota que obtindran a l'hora d'accedir a la universitat. Mitja hora abans, els membres dels tribunals han anat cridant tots els estudiants per donar-los les credencials que hauran de fer servir a les proves i una vegada asseguts a l'aula, els han explicat el funcionament. A les nou en punt, el tribunal ha repartit els exàmens de Llengua castellana i literatura.