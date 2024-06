Una carta de l'alcalde de Ripoll demanant l'acollida de refugiats el 1937, a l'examen d'història de la selectivitat

L'examen d'història de la selectivitat d'aquest dimecres ha inclòs un text sobre els refugiats de la Guerra Civil a Ripoll i ha preguntat pel franquisme, la Mancomunitat de Catalunya i la conflictivitat social durant la Restauració borbònica.

Es tracta del segon dia de selectivitat i de la tercera prova de la fase general, en què els estudiants havien de triar 2 de 4 exercicis.

La novetat d'aquest any és que s'ha recuperat la possibilitat per als alumnes d'examinar-se d'història o d'història de la filosofia, com s'havia fet altres anys, amb un 69% que s'han apuntat a història i un 31% que ho han fet a filosofia.

En el primer exercici d'història figurava una imatge de Josep Brangulí sobre les cues a Barcelona per comprar carbó durant les apagades provocades per la vaga de la Canadenca, el 1919, i es demanava identificar el tipus de font i de què tracta, el context històric i comentar dues idees derivades de la fotografia.

A continuació els alumnes havien de triar entre explicar l'evolució de l'obrerisme i la conflictivitat social a Espanya des dels processos de Montjuïc fins a la fundació de la CNT el 1910; o l'evolució de la conflictivitat des de l'impacte la Primera Guerra Mundial fins a la dictadura de Primo de Rivera.

Ripoll

El segon exercici comptava amb una autorització de l'alcalde de Ripoll el 1937 perquè es poguessin traslladar tres refugiats d'un poble de Lleida a Ripoll, i es preguntava quin tipus de font era, el context històric i el contingut de l'escrit.

D'altra banda, es demanava als estudiants explicar les conseqüències de la Guerra Civil a Catalunya --víctimes, el paper de les dones, l'economia de guerra, els refugiats i les condicions de vida--; o el desenvolupament de la guerra, especialment la revolució política i econòmica i les operacions dutes a terme.

Altres preguntes

En el tercer exercici s'incloïa un fragment de la Llei de jurisdiccions de 23 de març de 1906, en què havien d'explicar el context i quines institucions i símbols es volien preservar amb aquesta normativa.

També en el mateix exercici es demanava explicar l'evolució del catalanisme fent referència a la Lliga Regionalista i a Enric Prat de la Riba, a més dels republicans, catalanistes i lerrouxistes; o el procés de creació, organització i obra de la Mancomunitat de Catalunya, esmentant-ne els presidents.

L'últim exercici comptava amb un cartell de 'La Frase Quincenal', editat per la Prefectura Provincial de Propaganda a Barcelona el 1942, on es pot llegir 'Para los países de Europa existe un solo peligro, de ayer, de hoy y de mañana: el comunismo' juntament amb una foto de Franco, i els alumnes n'havien d'explicar el context.

Finalment, s'ha donat a triar entre explicar la vinculació del règim franquista i del partit únic amb l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista, a més de la relació posterior amb els Estats Units i països de l'Europa occidental en la guerra freda; o les característiques més destacades de la primera etapa del franquisme.