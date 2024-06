Catalunya manté les lectures obligatòries de Batxillerat: Consulta el llistat

El Departament d'Educació ha enviat als centres educatius una guia per a orientar les lectures de Batxillerat de cara al pròxim curs 24-25. Un document que la consellera Anna Simó va anunciar el passat 23 de maig després que el professorat acollís amb disgust que la Selectivitat eliminés les lectures obligatòries en Català i Castellà. Llavors, Simó ja va avançar que es traslladaria a les direccions unes "llistes més àmplies d'obres" i que els claustres podrien triar "un mínim de dos títols" perquè els alumnes els llegissin sencers. Aquestes orientacions busquen mantenir que a 1r i 2n de Batxillerat continuï havent-hi lectures obligatòries, per més que aquestes no formaran ja part com a tal dels exàmens de Literatura Castellana i Literatura Catalana de la fase general de les PAU a partir de l'any que ve.

Llista orientativa d'obres de literatura catalana

Poesia

Antologia de poesia catalana. Nova tria, selecció de poemes Ausiàs March (aprox.1400-1459), selecció de poemes Jacint Verdaguer (1845-1902), Canigó o selecció de poemes Joan Maragall (1860-1911), Visions & Cants Josep Carner (1884-1970), El cor quiet, Els fruits saborosos Joan Salvat-Papasseit (1894-1924), El poema de la rosa als llavis, Poemes en ondes hertzianes Pere Quart (1899-1986), Vacances pagades Màrius Torres (1910-1942), Antologia poètica Salvador Espriu (1913-1985), Cementiri de Sinera Joan Vinyoli (1914-1984), Vent d’aram Gabriel Ferrater (1922-1972), Teoria dels cossos Vicent Andrés Estellés (1924-1993), Llibre de meravelles Maria-Mercè Marçal (1952-1998), Bruixa de dol

Per completar aquesta llista amb dones poetes, es proposa incorporar a Maria Antònia Salvà, Clementina Arderiu, Rosa Leveroni, Felícia Fuster o Maria Àngels Anglada.

Prosa

Ramon Llull (aprox.1232-1316), Llibre de les bèsties Joanot Martorell (aprox.1410-1465), Tirant lo Blanc, Episodis amorosos (versió actualitzada). Selecció d’episodis. Narcís Oller (1846-1930), L’Escanyapobres, La bogeria Prudenci Bertrana (1867-1941), Josafat Caterina Albert (1869-1966) («Víctor Català»), Solitud, Drames rurals Josep M. de Sagarra (1894-1961), Vida privada Miquel Llor (1894-1966), Laura a la ciutat dels sants Llorenç Villalonga (1897-1980), Bearn o la sala de les nines Josep Pla (1897-1981), Contraban i altres narracions Vicenç Riera Llorca (1903-1991),Tots tres surten per l’Ozama Mercè Rodoreda (1908-1983), Vint-i-dos contes, Aloma, La plaça del Diamant, Mirall trencat, Jardí vora el mar Lluís Ferran de Pol (1911-1995), La ciutat i el tròpic Pere Calders (1912-1994), Cròniques de la veritat oculta, Invasió subtil i altres contes Salvador Espriu (1913-1985), Narracions Maria Aurèlia Capmany (1918-1991), Feliçment, jo soc una dona Maria Àngels Anglada (1930-1999), Quadern d’Aram, El violí d’Auschwitz Jesús Moncada (1941-2005), El cafè de la granota, Montserrat Roig (1946-1991), Ramona, adeu

Per completar la llista amb escriptores, es proposa incorporar Aurora Bertrana, Anna Murià, Teresa Pàmies o Maria Antònia Oliver.

Teatre

Àngel Guimerà (1845-1924),Terra baixa, La filla del mar, Mar i cel, Maria Rosa Santiago Rusiñol (1861-1931), L'auca del senyor Esteve, L’alegria que passa Joan Puig i Ferreter (1882-1956), Aigües encantades, La dama enamorada. Joan Oliver (1899-1986), Ball robat, La fam Josep M. de Sagarra (1894-1961), El cafè de la Marina Salvador Espriu (1913-1985), Antígona Josep M. Benet i Jornet (1940-2020), Revolta de bruixes

Per completar la llista amb dramaturgues, es proposa incloure Carme Montoriol o Maria Aurèlia Capmany.

Llista orientativa d'obres de literatura castellana

Poesia

Segunda antología de poesía española. (selecció de poemes) El Romancero (selecció de poemes) Jorge Manrique (aprox.1440-1479), Coplas a la muerte de su padre Garcilaso de la Vega (1501-1536), (selecció de poemes) Luis de Góngora (1561-1627), (selecció de poemes) Francisco de Quevedo (1580-1645), (selecció de poemes) Gustavo A. Bécquer (1836-1870), Rimas y Leyendas (Selecció) Rosalía de Castro (1837-1885), (selecció de poemes) Antonio Machado (1875-1939), (selecció de poemes) Juan Ramón Jiménez (1881-1958), (selecció de poemes) Federico García Lorca (1898-1936), Romancero gitano Pablo Neruda (1904-1973), Veinte poemas de amor y una canción desesperada Miguel Hernández (1910-1942), (selecció de poemes) Blas de Otero (1916-1979), (selecció de poemes) Gloria Fuertes (1917-1998), (selecció de poemes)

Per completar la llista amb dones poetes, se suggereix incorporar Rosa Chacel, Elisabeth Mulder o Maria Dolores Arana.

Prosa

Don Juan Manuel (1282-1348), El conde Lucanor Fernando de Rojas (1470-1541), La Celestina Lazarillo de Tormes (1554) Miguel de Cervantes (1547-1616), El Quijote (selecció de fragments), Novelas ejemplares (selecció de fragments) Benito Pérez Galdós (1843-1920), Tormento Leopoldo Alas, "Clarín" (1852 -1901), La Regenta (selecció de fragments) Emilia Pardo Bazán (1851-1921), Los pazos de Ulloa Jorge Luis Borges (1899-1986), Cuentos (selecció) Ramón J. Sender (1901-1982), Réquiem por un campesino español Camilo José Cela (1916-2002), La colmena Miguel Delibes (1920-2010), Cinco horas con Mario Carmen Laforet (1921-2004), Nada Carmen Martín Gaite (1925-2000), Entre visillos Ana María Matute (1925-2014), Luciérnagas, Los niños tontos Gabriel García Márquez (1927-2014), Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba, Cien años de soledad Juan Marsé (1933-2020), Últimas tardes con Teresa Eduardo Mendoza (1943-...), La ciudad de los prodigios, La verdad sobre el caso Savolta Cristina Fernández Cubas (1945-…), Mi hermana Elba y Los anillos de Brumal Laura Esquivel (1950-…), Como agua para chocolate

Per completar la llista amb escriptores, se suggereix afegir Rosa Chacel, María Teresa León o Carmen Conde.

Teatre

Fernando de Rojas (1470-1541), La Celestina Félix Lope de Vega (1562-1635), Fuenteovejuna, El caballero de Olmedo Tirso de Molina (1579-1648), El burlador de Sevilla y convidado de piedra Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), La vida es sueño José Zorrilla (1817-1893), Don Juan Tenorio Ramón del Valle-Inclán (1866-1936), Luces de bohemia Federico García Lorca (1898-1936), La casa de Bernarda Alba, Yerma Enrique Jardiel Poncela (1901-1952), Eloísa está debajo de un almendro Miguel Mihura (1905-1977), Tres sombreros de copa Antonio Buero Vallejo (1916-2000), Historia de una escalera, La fundación

Per completar la llista amb dramaturgues, se suggereix incorporar Concha Méndez o Luisa Carnés.