Les comarques gironines tindran 480 grups de Formació Professional el curs vinent

La consellera d'Educació, Anna Simó, ha anunciat que les comarques gironines tindran 480 grups entre cicles mitjans i superiors el curs vinent, 47 més que el 2021-22. Simó ha ressaltat l'estratègia conjunta del Govern per incrementar l'oferta en Formació Professional i ha elogiat la tasca de la Taula d'impuls constituïda a la demarcació com a espai de trobada de tots els agents implicats per detectar necessitats i consensuar propostes. Educació ha creat grups en totes les comarques per respondre a la demana dels sectors empresarials i, segons ha remarcat en la jornada de cloenda dels programes i projectes de formació professional, ham ampliat l'oferta en cicles d'energies renovables, sanitat, àmbit agrari, hostaleria, esport i dansa urbana.

A la Garrotxa han ampliat l'oferta formativa en l'àmbit agrari, a la Selva en Hostaleria, Turisme i Oci, a l'Alt Empordà en energies renovables, a la Garrotxa i la Selva en serveis a la comunitat, i al Gironès han registrat un fort creixement en l'àmbit sanitari, amb la creació de noves places d'auxiliar d'infermeria i noves ofertes com Pròtesis Dentals a l'Institut Narcís Xifra de Girona.

La consellera cloent la jornada sobre formació professional a Girona. / Departament d'Educació

A més, han creat nous grups d'estudis esportius al Pla de l'Estany o Informàtica a la Selva, i han implantat el cicle de Tècniques de dansa urbana a Celrà. A banda, l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya ja ha nomenat l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona com a centre d'FP integrada i l'Institut Narcís Xifra s'està preparant per convertir-se també en centre d'FP integrada.

A banda, Simó ha ressaltat que en tres cursos han reorganitzat els Programes de Formació i Inserció (PFI) i n'han creat de nous a Girona, la Jonquera, Figueres i Sant Hilari Sacalm, en els sectors de la fusteria i l'hostaleria. Actualment hi ha 42 PFI públics i sis de subvencionats pel Departament. També han creat nous Itineraris Formatius Específics (IFE) en diversos municipis per atendre l'alumnat amb discapacitat lleu o moderada, en sectors amb alta inserció laboral com l'hostaleria. Han establert IFE al Pla de l'Estany, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Ripollès i la Selva.

Per últim, el curs 2024-2025 oferiran sis cursos d'especialització en sectors com la informàtica, l'hostaleria, la intel·ligència artificial, la ciberseguretat i l'automoció híbrida i elèctrica. El curs 2020-2021 no n'hi havia cap a les comarques gironines.

La consellera ha ressaltat el bon funcionament de la Taula d'impuls a la formació professional de les comarques gironines, que s'ha consolidat com un espai on es consensuen les accions amb tots els agents implicats. És el primer òrgan d'aquest abast a Catalunya.

Simó ha assegurat que l'estratègia té l'objectiu de donar resposta a les necessitats dels diferents sectors empresarials: "També té en compte el creixement demogràfic i les necessitats dels alumnes segons la seva situació socioeconòmica i educativa, les seves vulnerabilitats i situar l'oferta a les comarques segons els teixits empresarials i les seves singularitats". Ho ha dit en la jornada de cloenda dels programes i projectes de formació professional, al Palau de Congressos de Girona.