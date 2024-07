Educació endarrereix fins a finals de juliol l’adjudicació de places docents pel curs que ve

El Departament d’Educació ha endarrerit fins a finals de juliol l’adjudicació de destinacions provisionals de docents per al curs 2024-2025, tot i que estava prevista fer-la aquesta primera setmana del mes. Així, a causa del gran nombre de sol·licituds, per l’augment de funcionaris, els tècnics han demanat més temps per validar el correcte funcionament de l’aplicatiu informàtic que adjudica les places. La previsió és que el procés es faci del 22 al 26 de juliol, diu el missatge. En un missatge enviat als docents, el departament diu que el procés d’adjudicació de places a l’estiu per al curs següent és “molt complex” que serveix per tenir a punt les plantilles dels centres a principis de setembre.

Normalment, l’adjudicació es feia a finals de juliol, però fa tres cursos es va avançar un mes per donar més tranquil·litat i marge de planificació a les direccions i als docents que canvien de centre. “Tot i treballar intensament per mantenir l’adjudicació durant la primera setmana de juliol, el Departament es veu obligat a endarrerir dues setmanes l’adjudicació per poder-la fer amb totes les garanties”, justifica.

Segons el departament, l’adjudicació del pròxim curs és més complexa que les anteriors perquè cal incloure-hi els 31.153 nous funcionaris que fa dos cursos no hi eren. Per al proper curs s’han rebut 62.354 sol·licituds, entre funcionaris i interins, i 3,8 milions de peticions de llocs de treball, ja que cada treballador pot fer més d’una sol·licitud. Aquestes xifres han obligat a adaptar l’aplicatiu informàtic que gestiona les peticions, que dona prioritat als funcionaris i té en compte les vacants que es produiran l’1 de setembre.

Després de diverses proves, l’equip tècnic ha demanat més temps per tenir totes les noves variables a punt i poder desplegar el procés amb totes les garanties i la validació correcta.

El departament és “conscient de les molèsties i la inquietud” que això causarà, però assegura que cal prioritzar i garantir el correcte desenvolupament del procés i donar seguretat als centres i als treballadors.