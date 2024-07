Uns 3.000 docents gironins no sabran a quin centre estaran fins al mes d’agost

Les 31.153 persones que havien de conèixer la setmana passada l’adjudicació de places docents per al curs que ve a Catalunya, finalment ho sabran la setmana del 22 al 26 de juliol. Això significa que la publicació de la llista definitiva serà durant el mes d’agost. Tenint en compte la proporció de població a Catalunya, aquesta xifra suposa que hi ha uns 3.000 docents gironins que no sabran a quin centre treballaran fins al mes d’agost.

Des del departament d’Educació atribueixen l’endarreriment en les adjudicacions d’estiu a «un problema tècnic» i confien a poder-lo resoldre «el més aviat possible». A més, Dolors Collell, la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, va llançar ahir un missatge de «tranquil·litat»: «Tots els funcionaris estaran col·locats i tindran un lloc vacant el curs vinent», va apuntar Collell.

A causa d’aquesta incertesa, un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes del departament d’Educació i van tallar la Via Augusta. La manifestació va ser convocada pels sindicats educatius, que han denunciat que els prop de 20.000 nous funcionaris, que el setembre haurien de començar el període de pràctiques, no poden accedir a les places sol·licitades, ja que aquestes han estat adjudicades «a dit» en aplicació dels decrets de plantilles.

«A finals o mitjans d’agost poden sortir les places definitives. A efectes pràctics, això significarà que aquella previsió d’horaris que podria fer l’equip directiu el mes de juliol, no es podrà fer fins a l’1 de setembre», explica la portaveu del sindicat USTEC-STEs a les comarques gironines, Glòria Polls. «A més de suposar un endarreriment en la planificació pedagògica, també suposa un endarreriment a nivell personal, perquè, per exemple, les persones que vulguin demanar una reducció de jornada s’hauran d’esperar a tenir la resolució definitiva», afegeix Polls.

«Canvien les regles del joc»

Dins d’aquests més de 30.000 docents catalans que no tenen una plaça definitiva n’hi ha 18.295 que el setembre haurien de començar el període de pràctiques i que «han vist com els canviaven les regles del joc», segons la portaveu gironina. «Quan van fer la demanda de centres només podien fer les pràctiques a l’especialitat d’oposició i ara s’ha ampliat a les especialitats que tenen reconegudes, un fet que amplia el ventall de possibilitats, però si s’hagués sabut abans moltes demandes de centre canviarien», explica Polls.

«Aquest canvi suposa que, possiblement, molts professors hauran de fer les pràctiques d’una especialitat que no és la que s’han tret d’oposició», conclou la portaveu.