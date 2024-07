Les claus de l’èxit del Batxillerat Internacional

El batxillerat internacional (BI) és un currículum mixt que incorpora un conjunt de matèries determinades per l’Organització del Batxillerat Internacional (IBO) per fomentar l’excel·lència educativa i l’aprofundiment curricular, que va adreçat a alumnes amb un alt interès per l’aprenentatge. A part del Vives, hi ha altres centres com Forat del Vent, centre públic a Cerdanyola del Vallès on aquest any s’han llicenciat Eric Mateu, que ha tret la millor nota de la selectivitat a Catalunya (9,9), i Sara Padilla Amenkar, becada per estudiar a Harvard, la universitat més prestigiosa del món.

Tot i l’espectacular augment de l’IB a Espanya, encara hi ha desconeixement entre les famílies sobre el veritable funcionament del programa.

1

Dos milions d’alumnes al món. L’empenta d’unes famílies de Suïssa amb molta mobilitat internacional que demanaven estabilitat acadèmica i curricular per als fills va ser el punt d’inici el 1968. Sense estar adscrit a cap ideologia política ni religiosa, l’IB -del qual hi ha quatre modalitats o programes- està avui implementat a 5.971 centres educatius de 156 països. Oficialment s’anomenen col·legis del món IB i hi estan matriculats més de dos milions d’alumnes.

2

Centres privats i públics. L’IB s’estén a les dues tipologies de centres. «La meitat dels 5.971 col·legis del món són públics, sobretot als EUA i l’Amèrica Llatina. A Espanya, dels 240 centres, 56 també són públics», explica el responsable sènior dels col·legis del món IB a Espanya i Amèrica Llatina, Antonio Muñoz.

3

Des de Primària. L’IB no només es refereix als estudis de batxillerat, sinó que s’aplica als centres educatius des de l’educació primària. Dos dels quatre programes que actualment té l’IB són a Primària (3-11 anys) i Secundària (11-16). Els altres dos (de 16 a 19 anys) es divideixen en «programa diploma» i «programa d’orientació professional», que és més recent (té 10 anys de vida) i està enfocat a la formació per a la inserció al mercat laboral. Dels 240 centres adscrits a l’IB a Espanya, 34 tenen tots els programes, des de primària fins als darrers.

4

No és el batxillerat dual. L’IB no és el batxillerat dual. Aquest, creat i desenvolupat per Academica Corporation, és un programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permet als alumnes cursar sis assignatures addicionals i obtenir dues titulacions alhora: la pròpia del seu país i la del high school americà. Es pot començar des de 2n d’ESO perquè els alumnes només hagin d’estudiar un parell d’assignatures per curs, disminuint la càrrega lectiva durant el batxillerat. De les sis assignatures addicionals, quatre són del currículum obligatori, i dues, matèries optatives, des de fotografia digital fins a criminologia o psicologia.

5

Tipus de programa. L’IB és un programa rigorós i equilibrat que ofereix una educació integral als estudiants. «No només parlem en termes acadèmics sinó també personals. Fomentem el desenvolupament de les habilitats, la creativitat, el pensament crític i la sensibilitat cultural», concreta Muñoz.

6

No només en anglès. A Espanya, l’IB no s’estudia exclusivament en anglès. Les llengües oficials del model són l’anglès, el francès i el castellà, i els alumnes poden cursar els estudis en qualsevol d’aquests tres idiomes, més enllà del propi de cada territori (català, basc i gallec). Hi ha l’obligació acadèmica, com passa al sistema espanyol, d’estudiar una segona llengua. Els alumnes de l’IB no estan obligats a estudiar -ni un curs ni un trimestre- a un col·legi fora del seu país sinó que ho poden fer a la seva ciutat de residència.

7

La selectivitat, opcional. Els alumnes poden no fer les proves ordinàries d’accés a la universitat. Igualment, molts d’ells sí que les fan.

L’IB té unes proves específiques de final de curs. Són especialment exigents i contenen treballs addicionals i més exàmens que els que es realitzen a les PAU de totes les comunitats autònomes. Tots els alumnes de l’IB dels diferents països les fan els mateixos dies i són corregides per examinadors d’altres estats i centres. A diferència del sistema espanyol (on la nota de batxillerat compta un 60%, i la selectivitat, un 40%), a la selectivitat de l’IB els estudiants es juguen el 100% de la seva qualificació en els exàmens. El nivell d’aprovats és del 80%, considerablement més baix que el de la selectivitat (97%).

Després d’haver superat aquests exàmens, els estudiants d’IB que hagin cursat el «programa diploma» tenen l’opció de convalidar la nota amb el sistema educatiu espanyol. És un procés que es realitza amb unes taules de conversió internacionalment homologades. Una altra possibilitat és que l’alumne cursi alhora el «programa diploma» i el batxillerat de la seva comunitat autònoma. En cas d’aspirar a entrar en una universitat espanyola, l’estudiant d’IB, com qualsevol altre alumne, competeix amb la nota, ja sigui la convalidada de l’IB o la de la selectivitat espanyola.

