Es dispara en pocs anys la demanda per estudiar el Batxillerat Internacional

Nascut el 1968 a Suïssa, el Batxillerat Internacional (International Baccalaureate, IB) cada cop està més establert a Espanya, on ha experimentat un creixement del 140%. Els centres educatius adscrits a aquest model han passat de 100 l’any 2017 als 240 actuals, tal com recull El Periódico, del mateix grup editorial.

A Catalunya, ja hi ha deu instituts públics adscrits al programa, entre els quals hi ha el Jaume Vicens Vives de Girona, l’únic de les comarques gironines que l’imparteix. Per altra banda, també n’hi ha una vintena de privats, dos dels quals a Girona: l’escola Bell-lloc i les Alzines.

El director de l’institut Jaume Vicens Vives, Jordi Coll, constata a aquest diari que hi ha hagut un increment molt significatiu. De fet, s’ofereixen 25 places i per al curs vinent hi ha hagut una cinquantena d’aspirants, el doble de les vacants que s’ofereixen. Coll atribueix aquest augment a la intensa campanya de difusió que ha fet el centre, ja que això ha propiciat que les famílies en tinguin més coneixement. Fins fa pocs anys, la meitat de les places ja venien cobertes per mitjà d’unes beques que una fundació concedia a estudiants. D’aquesta manera, es cobrien els costos de materials i d’estada a Girona; ja que venen alumnes d’arreu de les comarques gironines i inclús del Maresme.

«Quan la fundació va deixar de finançar aquestes beques, vam ampliar el ventall de places per cobrir que depenien només de nosaltres; el curs passat vam tenir quaranta candidats però ens va bé tenir més candidats, ja que cal passar per un procés que no tothom supera», explica Coll. Aquest procediment consisteix en una prova d’admissió i una entrevista.

«Per al curs vinent hem tingut una demanda de 50 aspirants per 25 places; hem fet molta difusió» Jordi Coll — Director de l'Institut Jaume Vicens Vives

Per altra banda, en altres ocasions els joves se n’assabentaven massa tard de la possibilitat de cursar aquest tipus de batxillerat, així com dels requisits, i en molts casos quan es volien apuntar ja estaven fora de termini. És per això que amb la campanya d’enguany «hi ha hagut més oportunitats d’explicar en què consisteixen aquests estudis».

Vint-i-cinc anys dels estudis

L’institut Jaume Vicens Vives fa 25 anys que imparteix el BI a Catalunya. De fet, és el primer centre públic català que el va incloure dins el pla d’estudis. L’alumnat que el cursa té interès i motivació en el camp de les matemàtiques, les ciències i les humanitats.

El currículum del Programa del Diploma del BI inclou per una part, sis matèries, de les quals han de fer uns exàmens especials al final del segon curs. Tres són a nivell superior (programa més extens i aprofundit), i tres a nivell mitjà. El Vives ofereix els estudis en la modalitat de ciències i tecnologia, però també amb la possibilitat de cursar matèries de l’àmbit social-humanitats. A banda, es fan tres «components» propis del programa: teoria del coneixement, monografia (similar al treball de recerca) i activitats extraacadèmiques.

