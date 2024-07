Catalunya publica el destí de més de 62.000 professors, sense marge per a l'organització dels centres

El passat 15 de juliol el Departament d'Educació va publicar, dues setmanes més tard de l'inicialment previst, la llista d'adjudicacions provisionals de més de 62.000 mestres i professors, un volum molt superior al d'anys anteriors -el doble que en 2023-, fruit del macroprocés d'estabilització docent per a adaptar el nombre d'interins treballant a l'escola catalana a la normativa europea. Un retard que ha provocat -a més dels nervis entre aquests milers de professionals - un mal de cap afegit a les direccions d'escoles i instituts en la planificació per al curs que ve, ja que fins a aquest divendres no s'ha donat a conèixer la llista d'adjudicacions definitives.

El gran volum d'adjudicacions provisionals va elevar també el nombre de reclamacions: 3.516 docents es van mostrar no conformes amb la plaça assignada i van demanar una revisió, la resposta de la qual no ha arribat fins a aquest divendres (en molts centres, l'últim dia en què la direcció acudia físicament al seu lloc de treball abans de les vacances, amb el que la primera presa de contacte amb els nous docents no podrà fer-se fins a setembre).

Els tècnics de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics tampoc han passat el seu millor juliol. Han hagut de gestionar un total de 65.519 sol·licituds del personal que han participat en el procés. Les sol·licituds inclouen professorat funcionari de carrera, professorat que ha de ser destinat com a funcionari en pràctiques -el grup que més ha crescut per les macrooposicions- i el professorat interí.

Nous funcionaris

En aquest sentit, aquestes adjudicacions d'estiu han estat "especialment complexes" de gestionar perquè ha estat necessari atendre el gran increment de nous funcionaris en el sistema educatiu: un total de 31.153, estabilitzats en el concurs de mèrits, el concurs oposició extraordinari i el concurs oposició ordinari. Mentre en 2022, tres de cada quatre adjudicacions van ser d'interins; en 2024, tres de cada quatre han estat de funcionaris. Fonts del Departament subratllen que el procés d'estabilització "derivarà en una taxa d'interinitat del 5,57% en el sistema educatiu català".

En paral·lel, el Govern en funcions va aprovar aquesta mateixa setmana -dimarts passat- la creació d'un "grup estable de personal docent interí", procedent de la borsa de treball, amb l'objectiu de "garantir la cobertura de les substitucions de manera immediata" en els centres educatius catalans. Agilitzar els processos de substitució era una de les grans demandes d'escoles i instituts públics, on en els últims anys s'han viscut situacions molt complexes de gestionar, especialment delicades quan aquestes baixes no cobertes es viuen en cursos com a segon de Batxillerat, moment en el qual l'alumnat ha de preparar-se per a la Selectivitat, amb la situació de desigualtat que això genera.