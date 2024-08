Així pots estalviar fins a 3 mensualitats de la llar d'infants dels teus fills

A tan sols un mes de començar la tornada a l'escola, els pares ja estan començant a fer el repàs sobre les despeses que tindran al mes de setembre, ja que, per als que tenen fills més petits, les escoles bressol són un exemple de les elevades despeses que els espera aquest començament de temporada escolar. Cal destacar que el cost de la llar d'infants varia en funció de si és pública o privada i de la comunitat autònoma on es trobi.

A més, a aquestes despeses se sumen els materials escolars, uniformes, activitats extraescolars i possibles serveis de transport, cosa que incrementa significativament el pressupost familiar. La planificació financera es converteix en una tasca crucial per als pares, que han d'equilibrar les necessitats educatives dels seus fills amb els recursos econòmics disponibles, cercant opcions que ofereixin una bona relació qualitat-preu i considerant ajudes o beques que puguin alleujar la càrrega econòmica.

Preus en funció de la seva categoria i de la comunitat autònoma

Ja que l'escola bressol suposa una despesa que es fa costa amunt per a moltes famílies, convé saber que els preus varien en funció de si són públiques o privades, i de la comunitat autònoma on estiguin situades. Per exemple, a Barcelona, una escola bressol pública que inclou alimentació té un preu entre 50 i 359 euros. La variació de la xifra depèn del nombre de membres de la unitat familiar i els llindars de renda. En el cas de la Comunitat de Madrid, la quota per quatre hores diàries equival a 43,32 euros, per la qual cosa, en el cas que el nen acudeixi cinc dies a la setmana, la despesa seria de 216 euros.

Ajuts econòmics per a les famílies

Perquè la despesa no suposi grans dificultats per a les famílies més vulnerables, hi ha una sèrie de deduccions i ajuts, com la beca d'educació infantil, les condicions dels quals varien en funció de la comunitat autònoma. A més, l'import de la deducció per maternitat podrà assolir els mil euros per a aquelles famílies que portin els fills a centres d'educació infantil o que tinguin l'acreditació del govern, segons informava EFE.

A aquestes ajudes se suma una que molts no contemplen: la llar d'infants com a retribució flexible. Segons Antonio Sas, Director General de Betterfly a Espanya, plataforma de beneficis flexibles per a empleats, “les empreses poden oferir als seus treballadors la possibilitat de fer front a aquesta despesa sense pagar IRPF: com que l'escola bressol està exempta d'IRPF sense límit, els treballadors poden assumir aquesta despesa des del sou brut en comptes de net, fet que pot suposar un estalvi de mitjana de fins a tres mensualitats de guarderia a l'any”.

Una manera de pagar millor els treballadors

Veure l'escola bressol com a benefici social és una alternativa per fer front a aquesta despesa, ja que les empreses podran assumir el cost total o parcial de l'escola bressol, sumant-se a plataformes de retribució flexible. “És una de les tècniques per pagar millor els empleats: restar-los preocupacions assumint algunes de les seves despeses”, aclareix Sas. Aquesta possibilitat presenta diversos avantatges, ja que augmenta la productivitat, millorant la conciliació laboral i familiar i incidint en la motivació dels empleats i el seu benestar a l'empresa; redueix l'absentisme laboral i, en reduir el preu, els pares tenen més motivació a apuntar els nens a la llar d'infants; i facilita l'estalvi dels treballadors en possibilitar la retribució flexible i convertir una de les despeses fixes en un benefici que es pot deduir de l'impost de societats i que pot quedar exempt de l'IRPF.