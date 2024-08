Esprint final per a un curs amb milers de professors nous

Les primeres persianes van començar a aixecar-se aquest dilluns en escoles i instituts catalans. Tot i que oficialment les vacances per al conjunt del professorat, incloent-hi els integrants dels equips directius, no s’acaben fins al 2 de setembre, no són pocs els directors que van començar a anar als seus centres aquest dilluns per posar fil a l’agulla en la complexa organització de l’inici de curs, que es preveu mogut.

De fet, les reunions virtuals fa dies que es gesten. El repte és majúscul: organitzar les plantilles amb els 65.500 docents que van participar en el procés d’assignació, que no es va resoldre fins al 26 de juliol, fa un mes. Un retard que provocarà que milers de docents –el nombre concret és impossible de determinar, perquè molts d’ells ja treballaven als centres a què han sigut adjudicats– trepitgin per primera vegada les seves noves escoles o instituts només una setmana abans de l’inici de les classes, el pròxim dia 9 a primària i ESO, amb tot el que això comporta. Temps rècord en què hauran d’adaptar-se no només al centre físicament –on aparcar la bicicleta, on és la fotocopiadora, el lavabo, la font o la màquina del cafè–, sinó a aspectes bastant més complexos, com ara conèixer els companys, sobretot els mestres paral·lels, amb qui hauran de treballar durant tot el curs. O la metodologia i el projecte de centre. O la realitat del seu alumnat. O, detall gens menor, les matèries concretes que impartiran (Matemàtiques a segon d’ESO, Educació Física en anglès a quart de primària, o portar l’aula d’acollida).

Procés d’estabilització

D’aquests 65.000 professors, 31.153 són nous funcionaris sortits del macroprocés d’estabilització dels dos últims anys (entre el concurs de mèrits, les oposicions light de l’any passat i les ordinàries d’aquest any) i la resta són funcionaris que han sol·licitat canviar de centre i interins. Després del procés, el sistema educatiu públic català comptarà amb un 5,6% d’interins estructurals (adaptant-se a les directrius europees, que obligaven Catalunya a reduir el gairebé 40% d’interins de què partia).

A més del majúscul tetris d’horaris que els centres estan fent després de les últimes assignacions, aquest dilluns també acabava el període de sol·licitud per formar part dels Grups Estables de Substitucions, les assignacions dels quals es donaran a conèixer dijous, dia 29, i suposaran contractes de tot el curs, de l’1 de setembre al 31 d’agost, per a un equip fix de docents substituts (s’han obert 2.140 places per als diferents serveis territorials) a fi d’agilitzar la cobertura de baixes, un mal endèmic al sistema educatiu.

Formar part dels GES continuarà sent precari per als docents, però, almenys, suposarà un sou tot l’any i no haver d’estar esperant a casa els nomenaments de cobertura de baixes. Tindran una plaça itinerant fixa i, entre substitució i substitució, faran funció de suport a l’últim centre assignat.

En paral·lel, aquest dimarts hi ha uns nous nomenaments de places, amb totes les que van quedar als centres sense cobrir després de les adjudicacions de finals de juliol (excedències, jubilacions a 31 d’agost...). "El que afegeix complexitat a aquesta situació són les 17.000 places perfilades [les que els centres poden escollir segons els seus projectes] i que bloquegen llocs a què podrien optar docents funcionaris; d’allà va venir el problema de juliol", apunta Teresa Esperabé, secretària general de la federació d’educació de CCOO.

"Paradoxalment, ara hi ha més funcionaris que places ordinàries, no perfilades, per cobrir, fet que ha obligat a col·locar nous funcionaris en especialitats que no són les que van demanar en la seva sol·licitud", apunta des d’UGT Jesús Martín. De fet, el departament va bloquejar per a aquest curs la creació de noves places perfilades –anglès més atenció a la diversitat, per exemple– per gestionar l’assignació de llocs després del macroprocés.

Assignatura pendent

La necessitat d’unes plantilles estables va ser un dels temes que més es van posar sobre la taula al desembre després dels mals resultats de l’alumnat català en les últimes proves PISA. En principi, una vegada els milers de nous funcionaris acabin el seu any de pràctiques i obtinguin una plaça fixa, el resultat hauria de ser aquest.

De moment, les últimes adjudicacions han suposat un tsunami en centres de màxima complexitat; escoles i instituts que, per la seva duresa, concentraven un gran nombre de docents interins (els funcionaris solien evitar-los) que aquest curs han saltat, com el cas del Baldomer Solà, l’institut-escola públic del barri de Sant Roc de Badalona del qual se n’han anat 18 professionals.