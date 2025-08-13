Sabies que si passes per davant de la Casa de Cultura de Tossa hi ha una vil·la romana?
Si passeges per l’avinguda del Pelegrí de Tossa de Mar, davant de la casa de Cultura, fixa’t en la Vil·la Romana que hi ha… I si puges per les escales, trobaràs les runes… Busca els arcs de pedra! Saps quina finalitat tenien? De quina època són?
Anna Mir Guillén
Avinguda del Pelegrí, 17320, Tossa de Mar (Girona).
La Vil·la Romana dels Ametllers va ser descoberta el 1914 pel Dr. Ignasi Melé, (s. I a.C. – s. VI d.C.) i és una de les viles més importants de l’antiga província de Tàrraco. I sabeu a què és dedicaven? Aquesta vil·la era dedicada especialment al conreu de la vinya i a l’exportació de vi de gran consum. I, arquitectònicament, consta de dues àrees: la pars urbana (part superior) i la pars fructuaria (part inferior). Aquesta distribució es deu a criteris estètics com funcionals, és a dir, la pars urbana, en l’estar enlairada gaudia d’unes vistes excepcionals i remarcava la seva importància i la del propietari. A més de reflectir la divisió social entre classes i allunyar les olors, sorolls…
A la pars urbana, ens trobem un conjunt termal on podrem trobar els Arcs de Pedra i es pot saber que aquella part de les termes són els caldaris (sala amb l’aigua ben calenta i amb molt de vapor). Els arcs són la porta d’entrada del Hypocaustum, perquè ho entengueu… a sota del terra de les termes hi havia una mena de forns on cremaven llenya. El foc escalfava l’aire i aquest aire calent circulava per uns espais buits sota el terra i per dins de les parets. Això feia que el terra i l’aigua s’escalfessin. Era com tenir un sistema de calefacció molt gran!
A part de les termes, també hi trobem diferents mosaics de les diferents habitacions, la piscina, entre d’altres. I a més a més, durant les excavacions, es van trobar multitud d’objectes com estils d’os, les ceràmiques, el marbre, les monedes… que reflecteixen la vida quotidiana dels romans que vivien allà. Aquests objectes es poden trobar al Museu Municipal de Tossa.
I a la pars fructuaria, hi trobem la zona industrial. Antigament, s’hi trobaven els magatzems on es guardaven els cereals i les sales on es feien els processaments dels productes com el vi, l’oli o les salaons. Curiositat!!! És un mètode per conservar els aliments i es feia amb sal… D’aquí ve el nom!
Si us interessa la vida romana i especialment a Tossa de Mar, un animo a consultar la pàgina de Terres de Girona on s’expliquen moltes curiositats d’aquest poble! Tossa de Mar. Història. I, si ets un amant de la lectura, pots llegir el llibre titulat: Fèlix Turissa. La vil·la romana dels Ametllers i el seu fundus (Tossa de Mar, la Selva) escrit per Lluís Palahí Grimal i Josep M. Nolla i Brufau per poder endinsar-te una mica més profundament a aquesta Vil·la Romana.
Una visita al Museu Municipal de Tossa de Mar serà una bona experiència per acabar d’aprofundir en els objectes trobats en el jaciment (Museu Municipal de Tossa) i, si voleu donar una petita ullada del que podeu trobar per Tossa, us convido a veure el vídeo de YouTube de Tossa Turisme: Tossa de Mar, un museu a l'aire lliure.
Caminar per Tossa de Mar és com fer un viatge al passat i alhora sentir la connexió amb el present. Cada pas pels seus carrers i poder tenir l’oportunitat de poder parar-nos a veure els petits detalls ens porta a descobrir la seva història, que ens vincula directament amb els seus orígens. Passejar i deixar de banda els vehicles motoritzats, a banda de reduir les emissions ens permet observar el teu voltant i és una experiència única que permet entendre com aquesta vila, al llarg dels segles, ha anat evolucionant.
Anna Mir Guillén, alumna de 4t de DT del grau d’Educació Infantil i Primària de la Universitat de Girona
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
