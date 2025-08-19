Álvaro Bilbao: "Deixem de parentificar els nostres fills; els fem més mal que bé!"
L'expert en diverses àrees de la psicologia i la neuropsicologia alerta dels seus perills
Balma Simó
Tendim a donar-los massa responsabilitats afectives; a qui? Als nens. Els infants són menors i han de gaudir del que això comporta tant físicament com mentalment. El problema rau en el fet que en molts moments els fem créixer com adults i no hauria de ser així, tal com ens aconsella Álvaro Bilbao, neuropsicòleg, psicoterapeuta, doctor en psicologia, formador en disciplina positiva, escriptor i pare de família.
A la seva publicació a Instagram, Bilbao afirma que els més petits avisen quan estan cuidant els progenitors i no al revés. Aquesta pràctica rep el nom de “parentalització o parentificació”, segons explica el psicòleg. A més, detalla en què consisteix exactament aquesta situació. "És un fenomen psicològic pel qual el nen o la nena comença a assumir responsabilitats pràctiques o emocionals dels pares", assenyala el neuropsicòleg. Afegeix, alhora, la causa: "Ocorre quan el nen detecta la manca de maduresa emocional en els pares i no li queda més remei que assumir aquests rols".
Alhora, aclareix als progenitors les raons d'aquest tipus de comportaments: “En molts casos no és maduresa, sinó una forma silenciosa de desprotecció”.
Cinc senyals de la parentalització
El formador en disciplina positiva diferencia cinc senyals que els més petits ens poden enviar durant una conducta de parentificació:
Es preocupa pel teu estat emocional
"Si el teu fill o filla sovint està pendent de si estàs trist, estressada o enfadada, aquest pot ser un senyal que sent que t'ha de cuidar".
"Per què és un problema? Perquè els nens necessiten sentir les seves pròpies emocions, desregular-se i adults que els ajudin a regular-se emocionalment".
"A la vida adulta: es poden convertir en persones hipervigilants, que anteposen el benestar dels altres i els costa connectar amb el que senten ells".
Renúncia a les seves necessitats per tu
"Són nens que no molesten, no es queixen, no interrompen o no demanen. S'adapta per no ser la càrrega. Sol semblar 'el nen bo'".
"Per què és un problema? Perquè aprèn que les seves necessitats no importen i que les ha d'amagar per rebre amor".
"A la vida adulta: poden desconnectar-se de les seves pròpies necessitats i tenir relacions desequilibrades en què senten que no mereixen ser atesos o cuidats (encara que realment són els que més ho necessiten)".
Fa de mediador amb els pares
"A cap nen li agrada que els seus pares discuteixin, però quan estan tota l'estona intentant calmar discussions, protegir un dels pares o servir com a pont emocional entre tots dos... hi ha un problema".
"Per què és un problema? Els nens no poden assumir tota la càrrega i responsabilitat de mantenir la parella unida, però de vegades ho fan perquè els seus pares no porten les diferències amb maduresa i els nens no ho poden suportar".
"A la vida adulta: solen evitar el conflicte, sentir que han d''arreglar' el que va malament i els costa expressar desacord o frustració".
Sent culpa si estàs malament
"Si assumeix i interpreta que la teva tristesa o el teu enuig són culpa seva perquè es va equivocar o es va portar 'malament' desenvoluparà massa responsabilitat emocional".
"Per què és un problema? Perquè la seva feina és equivocar-se, i el teu saber com actuar. El xantatge emocional el fa molt vulnerable a l'abús i la codependència emocional".
"A la vida adulta: solen desenvolupar un sentit de culpa excessiu, dificultat per posar límits i una tendència a responsabilitzar-se pels problemes dels altres".
És el responsable de la casa
"Si assumeix responsabilitats quotidianes amb més freqüència del que hauria de fer, com recollir o cuidar els seus germans, està parentalitzant. La responsabilitat ve d'una carència, no d'un desig infantil de ser capaç".
"Per què és un problema? Perquè assumeix responsabilitats que no pot sostenir emocionalment, encara que sembli que 'pot amb tot'".
"A la vida adulta: poden sentir-se responsables de tot, viure amb ansietat pel control o tenir dificultat per delegar i relaxar-se".
