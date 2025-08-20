L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: "Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa"
Verònica Delgado i Judit Buyé, adjudicades a Sabadell i Terrassa respectivament, reclamen que el personal funcionari pugui accedir a les mitges vacants, a les que només poden optar els interins, per reduir la mobilitat geogràfica
Verònica Delgado i Judit Buyé són dues mestres banyolines d'educació infantil que, a partir del setembre, hauran de recórrer més de 100 quilòmetres per anar a treballar (tenint en compte les retencions de trànsit en hora punta, el trajecte es pot allargar dues hores fins als seus destins: Sabadell i Terrassa).
Haver aprovat les oposicions, per elles, no ha estat "garantia de res". I és que abans de superar les proves (les van fer el 2023), havien treballat "a cinc minuts de casa" (els destins més llunyans que els van tocar van ser l'Alt Empordà, la Garrotxa i el Ripollès). Ara, però, han estat adjudicades en la seva quinzena i catorzena opció de comarca respectivament.
"Si ho hagués sabut no hauria fet les oposicions, tenia més qualitat de vida sent interina, amb el número que tenia m'haurien cridat per fer substitucions tot l'any i com a mínim podria gaudir de les meves filles", té clar Delgado. I és que calcula que "hauré de sortir a tres quarts de set del matí per ser allà a les nou i espero tornar a ser a casa a les set del vespre". A més, estima que les despeses de gasolina "fàcilment" superaran els 100 euros setmanals.
El principal obstacle, apunten, és que el personal funcionari no pot accedir a les mitges vacants, a les que només poden optar els interins (han de fer jornada sencera i, si ho volen i s'ho poden permetre, agafar després una reducció de jornada). Unes regles del joc que "rebaixen les opcions de treballar en comarques properes als que ens hem examinat més tard".
Amb tot, Delgado assegura que "prefereixo fer mitja vacant a cinc minuts de casa i cobrar menys però poder conciliar millor (té dues filles de 7 i 4 anys) que una de sencera a Sabadell". A més, Buyé (que té tres fills d'11, 10 i 3 anys) lamenta que "els interins agafen les mitges vacants del costat de casa i, si un altre mestre fa reducció de jornada a la mateixa escola, acaben fent jornada sencera". De fet, ja han fet arribar una carta al Departament d'Educació reclamant que les mitges vacants es converteixin en senceres.
Més de 90 persones afectades
Tot i que Buyé recorda que "la consellera d'Educació va prometre que ningú aniria més enllà de la cinquena comarca escollida", tenen constància "només a través del boca-orella" d'una norantena de persones que, com elles, hauran de recórrer mig territori. Una realitat que ja han posat en coneixement del Departament d'Educació.
Els interins passen per davant
A més, Buyé denuncia que "hem detectat que encara hi ha una cinquantena d'interins que estan passant per davant de les persones que ens hem tret unes oposicions", després que el Departament d'Educació assignés entre 700 i 800 places a interins que havien d'haver estat per funcionaris, un error que els va obligar a repetir l'adjudicació de places. De fet, han fet arribar un recurs al Departament d'Educació, però encara no han obtingut resposta.
