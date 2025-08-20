Sabies que passejant per la plaça del Vi de Girona pots descobrir un dels secrets més ben guardats de la ciutat?
Si aixeques el cap i observes amb atenció, descobriràs un petit dimoni de pedra esculpit en una cantonada: en Banyeta
Vols saber per què és allà i quina és la seva història? Quins secrets amaga aquest misteriós personatge?
Mar Font Pibernat
Carrer dels Ciutadans, 1, cantonada Plaça del Vi , 17004 Girona
Segons la llegenda, al mercat de la Plaça del Vi hi havia una parada d’un vell usurer. Aquest, era una persona que deixava diners a les persones amb pocs recursos, però hi havia una trampa: cobrava interessos molt elevats i d’aquesta manera, les famílies quedaven endeutades per sempre. Per aquest motiu, també se’l podria anomenar un escanyapobres.
El vell usurer s’anava enriquint cada vegada més, fins que un dia va desaparèixer. Per càstig diví, va ser convertit en pedra, enganxat just a la cantonada d’una casa de la plaça, on hi solia col·locar la seva parada de mercat. Les seves orelles eren punxegudes, com si fossin banyes, la qual cosa feia que tingués una aparença diabòlica. Per això, la gent de la ciutat va començar a anomenar-lo: en Banyeta.
A partir d’aquí, es va transformar en el vigilant dels impostos municipals, i tenia la funció d’assegurar-se que tots els habitants feien els seus pagaments. Ara bé, existeix una altra versió de la llegenda, la qual explica que si algú s’atreveix a tocar el nas d’en Banyeta amb el propi, tots els seus deutes seran perdonats.
A més, si pensem en el lloc on està ubicat, en Banyeta cobra un gran significat històric, ja que en aquest edifici s’hi situava el centre de l’orde del Temple. Els templers tenien devoció per una figura misteriosa, la qual anomenaven Baphomet. Aquesta, tenia un aspecte diabòlic, i per aquest motiu sempre s’ha dit que es podia tractar de la figura d'en Banyeta.
Si voleu saber més aspectes sobre els Templers a Catalunya, us recomano el següent llibre: Rere les passes dels Templers, de Ramon Sarobe, el qual relata la història de l’orde del Temple en terres catalanes. A més, per ampliar el vostre coneixement sobre aquest tema, podeu consultar les dues següents revistes de Sàpiens: Sàpiens 180. Els últims templers catalans i Sàpiens 19. Per què es van acabar els templers?.
A més, si us voleu endinsar en la llegenda d’en Banyeta d’una manera divertida i engrescadora, no us podeu perdre el següent joc interactiu: Jocs Accessibles: En Banyeta. Aquest, està adaptat per a persones amb discapacitat auditiva i incorpora el llenguatge de signes, i és proposat pel guanyador de la Beca Josep Pallach: Girona aprenc, Girona em diverteix.
Si us animeu a conèixer més la ciutat i visitar aquest petit dimoniet, us proposo realitzar un dels itineraris de les llegendes de Girona, el qual està organitzat per l’Ajuntament de Girona i La Caseta-Serveis Educatius: Itinerari: llegendes de Girona.
Si passeges pel Barri Vell de Girona, val la pena aturar-se, aixecar la mirada i fixar-se en detalls i personatges singulars com en Banyeta, que ens transporten a les llegendes i secrets de la ciutat. Aquest cap és una peça clau d’una llegenda i d’un passat que ens convida a reflexionar sobre el patrimoni que ens envolta.
Per aquest motiu, és important desplaçar-se a peu per la ciutat, ja que a més d’observar elements patrimonials, ens ajudarà a mantenir uns hàbits saludables, reduint l’ús de vehicles, i vivint de forma més conscient i sostenible, tal com remarquen l’ODS 3 (Salut i Benestar) i l’ODS 13 (Acció pel Clima).
Tenim la gran sort de viure envoltats de racons i indrets plens d’història, i petits detalls com en Banyeta a vegades passen desaparcebuts! Així doncs, el proper dia que passegeu per la Plaça del Vi de Girona, no us oblideu d’aixecar el cap… potser veureu el dimoniet Banyeta observant-vos!
Mar Font, alumna de 4t de Doble Titulació d’Educació Infantil i Primària de la Universitat de Girona.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
