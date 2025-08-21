Aquestes són les noves formacions que ofereix la Fundació UdG per al curs vinent
L’oferta acadèmica incorpora nous màsters i postgraus adaptats a les necessitats dels estudiants i professionals per especialitzar-se en el seu sector
Amb una trajectòria de de gairebé tres dècades, la Fundació Universitat de Girona s’ha convertit en un punt de referència per a aquelles persones que volen continuar formant-se i créixer professionalment. Més de 100.000 professionals han confiat en els seus màsters i postgraus, avalant un model formatiu basat en la qualitat, la innovació i l’entrada directa al món laboral.
Cada any, la Fundació ofereix més de 200 programes especialitzats en diversos àmbits del coneixement, amb formats presencials, en línia o híbrids, pensats per adaptar-se a les necessitats dels estudiants i les demandes actuals del mercat.
Per al pròxim curs, s’incorporen noves propostes formatives:
- Màster de Formació Permanent en Comunicació i Publicitat en l’Era de la Intel·ligència Artificial: Una mirada actual a la comunicació i la publicitat, amb eines i estratègies adaptades a l’impacte de la IA.
- Màster de Formació Permanent en Seguretat Informàtica Aplicada a Entorns Industrials: Adreçat a professionals que volen especialitzar-se en la protecció d’infraestructures industrials. El programa té un cost subvencionat de només 430 € (el preu real és de 5.877,02 €), gràcies al finançament europeu Next Generation.
- Diploma d'Expert en Mentoring i Gestió de Programes de Desenvolupament del Talent: Una formació pràctica per impulsar el talent a través de processos de mentoring.
- Màster de Formació Permanent en Justícia Restaurativa: Per conèixer i aplicar models restauratius en àmbits socials, educatius i penals.
A més, es duran a terme noves edicions molt sol·licitades, com:
- Diploma d'Especialització en Gestió dels Serveis Sanitaris
- Diploma d'Especialització en Govern Obert i Transformació Digital al Món Local
- Diploma d'Expert en Joc Terapèutic i Eines Pràctiques d'Intervenció Psicològica amb Infància i Família – ara també a Girona i Barcelona.
- Diploma d'Expert en El Sector Immobiliari – AICAT – homologat per la Generalitat de Catalunya per accedir al Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya i amb la possibilitat de cursar-lo per mòduls.
Tot això sense deixar de banda altres programes com el Màster en Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys, el Diploma d'Expert Altes Capacitats, Detecció i Recursos, el Diploma d'Expert Normativa d'Estrangeria i Asil i en Dret Processal Laboral, o el Diploma d'Expert Epistemologia, Prova i Procés Judicial, entre molts altres.
Consulta tota l’oferta formativa actualitzada i informa’t sobre els terminis de matrícula al web oficial de la Fundació UdG: www.fundacioudg.org
