Aquestes són les noves formacions que ofereix la Fundació UdG per al curs vinent

L’oferta acadèmica incorpora nous màsters i postgraus adaptats a les necessitats dels estudiants i professionals per especialitzar-se en el seu sector

La Fundació UdG ofereix més de 200 formacions anuals.

Redacció

Girona

Amb una trajectòria de de gairebé tres dècades, la Fundació Universitat de Girona s’ha convertit en un punt de referència per a aquelles persones que volen continuar formant-se i créixer professionalment. Més de 100.000 professionals han confiat en els seus màsters i postgraus, avalant un model formatiu basat en la qualitat, la innovació i l’entrada directa al món laboral.

Cada any, la Fundació ofereix més de 200 programes especialitzats en diversos àmbits del coneixement, amb formats presencials, en línia o híbrids, pensats per adaptar-se a les necessitats dels estudiants i les demandes actuals del mercat.

La Fundació UdG ofereix una nova edició del Diploma d'Especialització en Intervenció en Pèrdua, Dol i Crisi.

Per al pròxim curs, s’incorporen noves propostes formatives:

A més, es duran a terme noves edicions molt sol·licitades, com:

Tot això sense deixar de banda altres programes com el Màster en Guia AMI Montessori de 6 a 12 anys, el Diploma d'Expert Altes Capacitats, Detecció i Recursos, el Diploma d'Expert Normativa d'Estrangeria i Asil i en Dret Processal Laboral, o el Diploma d'Expert Epistemologia, Prova i Procés Judicial, entre molts altres.

Consulta tota l’oferta formativa actualitzada i informa’t sobre els terminis de matrícula al web oficial de la Fundació UdG: www.fundacioudg.org

