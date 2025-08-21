Factures de 1.000 euros per tornar a les aules: "Entre els llibres de text i l'ordinador, he hagut de renunciar a les vacances"
Cada vegada són més les famílies que opten per comprar exemplars de segona mà en portals com Wallapop, on els aconsegueixen "a meitat de preu"
Amb el cronòmetre en temps de descompte per començar el nou curs, les famílies han de tornar a escurar-se la butxaca per pagar els llibres de text i el material escolar, una despesa que, tot i ser "esperada" i estar "pressupostada" en les economies domèstiques, no deixa de ser un "maldecap" que obliga a estalviar durant l'any i, inevitablement, a retallar el dispendi que suposen les vacances d'estiu.
El preu dels llibres de text, però, no para de créixer any rere any (enguany els llibreters calculen que els exemplars s'han apujat uns dos euros de mitjana). Des de la Llibreria Empúries de Girona apunten que el cost dels llibres de primària oscil·la entre els 150 i els 300 euros, els d'ESO entre els 200 i els 450 euros i, en el cas de batxillerat, tot i necessitar menys llibres (hi ha centres educatius que només en requereixen tres o quatre), el preu del volum pot superar "tranquil·lament" els 50 euros.
Una mare que prefereix mantenir l'anonimat ha d'entomar una factura de 1.000 euros per afrontar la tornada a les aules dels seus dos fills, que faran primer i tercer d'ESO. I és que a banda dels llibres (entre tots dos són 600 euros) i el material escolar (calcula que es gastarà uns 100 euros entre tots dos), també ha de pagar l'ordinador del seu fill que enceta l'etapa d'ESO, que costarà 300 euros més. "Entre els llibres de text i l'ordinador, he hagut de renunciar a les vacances", confessa, i explica que "m'hauria agradat poder fer algun viatge en família".
Davant d'aquest escenari, cada vegada són més les famílies que opten per comprar llibres de segona mà en portals com Wallapop. És el cas de la gironina Ona Mañas, que enguany farà primer de batxillerat. I és que quan el centre educatiu els fa arribar el llistat de llibres, ella i la seva mare busquen i rebusquen per Wallapop. "El de català l'hem trobat a meitat de preu i ara estem negociant per comprar el de castellà", expliquen. Els dos llibres que els falten (són més específics perquè estudiarà la modalitat de batxillerat artístic) els han encarregat en una llibreria. Una pràctica que ja van fer amb la seva germana gran: "Estan en molt bon estat, es nota l'ús però es poden fer servir perfectament, abans ens gastàvem 300 euros i ara paguem la meitat", celebren.
Gairebé 500 euros per fill de mitjana
Un estudi elaborat per 'idealo.es' va revelar quant es van gastar les famílies espanyoles per fill l'any 2024. El comparador de preus en línia va fer una recerca en la qual va pressupostar tot el necessari per al retorn escolar. I va concloure que l'any passat, les famílies es van gastar un total de 491,90 euros per fill. El més car van ser els llibres de text, amb un cost mitjà de 341,99 euros.
Un Val Escolar a un ritme "similar"
Pel que fa al Val Escolar, un xec de 60 euros impulsat per la Generalitat per a bescanviar en material escolar que s'adreça a les famílies dels alumnes que aquest curs faran primària o secundària en centres públics o concertats, el ritme de bescanvis és "similar" al de l'any passat, tot i que el Gremi de Llibreters va denunciar a l'inici de la campanya competència deslleial i males pràctiques en benefici a grans operadors en detriment del comerç de proximitat. "Ens movem amb xifres similars", asseguren des de la Llibreria 22 de Girona, que subratllen que les famílies el fan servir "sobretot" per comprar llibres de text (també es pot destinar a comprar diccionaris, calculadores, motxilles o jocs educatius).
