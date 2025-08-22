L’Ajuntament de Girona no descarta obrir noves línies si la sortida d'alumnes del Bell-lloc i Les Alzines és "massiva"
La Generalitat haurà de garantir-los una plaça dins del sistema públic
L’Ajuntament de Girona i la Generalitat ja han començat a treballar per acollir els alumnes que vulguin sortir de la fusió del Bell-lloc i Les Alzines en un únic centre educatiu de titularitat privada. La regidora d'Educació, Queralt Vila, assegura que “la Generalitat té l'obligació de garantir-los una plaça dins del sistema públic, ja sigui en un centre públic o concertat” i promet “reubicar tots” els estudiants empadronats a la ciutat. Tot i que reconeix que es tracta d’una situació “poc habitual”, assegura que “entra dins dels nostres paràmetres d’actuació”.
El consistori no descarta obrir noves línies si la sortida d’alumnes és “massiva”, tot i que preveuen que sigui un èxode en “comptagotes” perquè “els dos centres educatius han assegurat a les famílies que les quotes no seran un impediment perquè els seus fills puguin seguir estudiant al centre”. Amb tot, assegura que “si són pocs alumnes per curs no afectarà la planificació escolar perquè serà fàcil trobar-los un forat en un altre centre educatiu de la ciutat”. Tot i això, estan a l’espera de conèixer el volum d’alumnes i de quins cursos són els que no continuaran per planificar el curs 2026-2027, any en què entrarà en vigor la fusió i, a partir d'aquí, fer les “modificacions necessàries”.
L'Ajuntament assegura que està pendent de saber com s'articula la privatització (si es farà de forma gradual per cicles o si serà total), pel que “estem estudiant ambdós escenaris”, tot i que el Departament d’Educació aclareix que “la renovació dels concerts es produirà l’any 2026 i, si no el demanen, el perdran en la seva totalitat”.
