Sabies que a la Font Gòtica de Blanes hi ha un escut d’un teler i una història de finançament que va més enllà del vescomtat de Cabrera?
És inevitable no parar-te a mirar la Font Gòtica voltant pel majestuós carrer Ample de Blanes. I no és gaire difícil destriar l'escut del vescomtat de Cabrera a la part central de la font. Però, t'has fixat que hi ha un segon escut a un dels laterals de la font?
Valeria Gallego
Carrer Ample, 26, 17300 Blanes, Girona
La Font Gòtica de Blanes, construïda durant el s. XV, és una obra pertanyent a l'arquitectura gòtica civil de Catalunya. De fet, és la millor obra conservada del gòtic català perquè gairebé no ha patit danys ni reformes. A més, és tot un referent arquitectònic gòtic d'Europa.
El poder feudal de Blanes en aquell segle era pel vescomtat de Cabrera. Entre el 1430 i el 1460, Violant de Prades, casada amb Bernat Joan de Cabrera, va manar construir la Font Gòtica. I és així com ho van reflectir amb el seu escut, el qual llueix a la part central i superior de la font. Certament, el vescomtat de Cabrera es representava amb una cabra. No obstant això, al lateral esquerre, central i superior de la font hi ha un segon escut. Com bé es pot apreciar, es distingeix un teler. Això és pel fet que el gremi dels paraires, els quals eren els encarregats de fer qualsevol labor amb la llana, van col·laborar en el finançament de la font. Convé destacar que encara no s’ha registrat el motiu pel qual aquest sector va ajudar a subvencionar la construcció gòtica al poder feudal blanenc del moment.
És curiós que fins al s. XIX no es va trobar cap font documental que justifiqués l'aparició d'un escut amb un teler. Tot i això, sense adonar-nos-en, sempre ho havíem tingut al davant. La forma de poder econòmic dels paraires sobre la font es troba definida de la mateixa manera que ho va fer el vescomtat de cabrera. Això és, en forma d'escut i a les zones centrals i superiors de la Font.
Específicament, la Font Gòtica s’ubica al Carrer Ample nº 26 de Blanes, un municipi de Girona de la comarca de La Selva amb codi postal 17300. A fi de situar-la dins el carrer, concretament forma part de l’extrem més proper al passeig de mar. Així mateix, es troba al costat del Teatre de Blanes, tot formant part de la seva entrada.
Si estàs interessat a descobrir més aspectes sobre la Font Gòtica de Blanes, així com sobre el feudalisme del vescomtat de Cabrera a Blanes, et recomano assistir a les jornades "Blanes en Temps de Cabrera". Durant una setmana del mes de juliol, Blanes torna a l'època medieval. Els carrers acullen diverses actuacions, teatres i recreacions històriques que et traslladen a viure el feudalisme de cabrera en primera mà. A més, s'ofereixen diverses exposicions i visites guiades on podràs satisfer la teva curiositat sobre la Font Gòtica i altres elements rellevants de l'època. Les pròximes jornades encara estan per confirmar, estigues atent!
Altrament, si t'agradaria aprendre més sobre el moviment gòtic i el feudalisme, et recomano llegir La Catedral del Mar de l'escriptor Ildefonso Falcones. La novel·la narra la història d'un jove que construeix la Catedral de Santa Maria del Mar de Barcelona per a aconseguir la seva llibertat. Una trama que fa un recorregut per l'època feudal i el gòtic des del sacrifici, l'esforç i la injustícia que viu el protagonista. Encara més, si ets més de sèries que de llibres, també podràs trobar la filmació de la novel·la. Així, podràs reviure la història i l'art des de la perspectiva que prefereixis!
Pels més petits encuriosits, us aconsello aconseguir la revista El Tatano número 154 de l'editorial Cavall Fort, en la qual fareu un recorregut per tota l'Edat Mitjana. I pels que ja no són tan petits, us proposo conèixer molt més d'aquesta etapa històrica i artística des dels còmics que proposa les edicions Desperta Ferro. Concretament, mitjançant la revista Història del Arte en Cómic. La Edad Media.
Fixa't que van trigar molts anys a descobrir el veritable significat d'un escut, i només calia apreciar bé el que tenien al davant. Sovint, les inquietuds que volem resoldre tot just es troben al davant i no als espais que habitualment acudim per solucionar-les, com ara els recursos tecnològics. Dona-li una oportunitat al patrimoni local com a font d'aprenentatge i, simultàniament, contribuiràs en el desenvolupament de l'ODS 4 "Educació de qualitat". Surt a passejar i aprecia l'entorn com a recurs per omplir el teu ventall de coneixement. D'aquesta manera, també col·laboraràs en l'ODS 11 "Ciutats i comunitats sostenibles" pel fet de caminar. Potser descobreixes alguna cosa que fins ara ningú sabia!
Valeria Gallego, alumna de 4t de Doble Titulació del grau de Magisteri de Girona
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
