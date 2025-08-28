El mètode d'Elena per aprovar les oposicions de docent en només 10 mesos
I en cap cas, hauràs de posar en pausar la teva vida i centrar-te les 24 hores en estudiar
Nora Doménech
Quan una persona decideix opositar a una plaça, sovint ha de deixar la seva vida en pausa per centrar-se únicament a estudiar. Però hi ha altres opcions? Una jove opositora ens explica com ella va aprovar sense haver de fer aquesta pausa, tot i que el bibliotecari li va dir: "Tu no ets opositora de veritat, els opositors no es fan migdiades".
Ni matinades ni perfecció
Elena, coneguda a TikTok com a @vergusip, va aprovar les oposicions d'ensenyament en només 10 mesos. Ho va fer amb un mes d'experiència docent, “procrastinant com una campiona”, segons les seves pròpies paraules, i estudiant al seu ritme, sense seguir els cànons de l'opositor ideal.
La recepta? No hi ha miracles, només honestedat: reconeix que va anar a una acadèmia, que probablement viure amb els pares i no haver de preocupar-se del lloguer va ser una gran ajuda, i que no tothom té aquesta sort. "Definitivament, tenir suport econòmic ajuda molt", responia, a un comentari que agraïa la seva sinceritat.
El que va marcar la diferència
Més enllà del que és acadèmic, hi va haver dos pilars que diu que li van donar estructura i equilibri:
- L'app Flora, basada en el mètode pomodoro -tècnica d'estudi o treball que intercala el temps de descans-, la va ajudar a deixar el mòbil i concentrar-se en blocs d'estudi. "Li dec la vida”, confessa. A més, les estadístiques de l'app la motivaven: “Veure que havia estudiat X minuts, encara que fossin pocs, em feia sentir que avançava”.
- La teràpia, clau per deixar de sentir-se culpable quan no complia els seus estàndards. "Em va ajudar a entendre que estudiar mitja hora ja n'hi havia prou alguns dies”. També va començar a reforçar-se en positiu, no comparar-se i respectar la seva manera de fer les coses.
Una comunitat que es reconeix
Els comentaris al vídeo mostren que no està sola. Gent que fa anys que no té plaça, que es culpa per no rendir, que plora davant del temari. I també els qui, com ella, han combinat app i teràpia per assolir el seu objectiu.
Fins i tot entre els qui la critiquen per no especificar que eren oposicions per a ensenyament -menys exigents en alguns aspectes que d'altres-, Elena respon amb calma: "Només explico com ho vaig fer jo, no dic que sigui fàcil ni que això serveixi per a totes les opos".
No és un mètode, és un mirall
El seu testimoni no ensenya a treure una plaça. Ensenya a tractar-se millor mentre s'intenta. Per això ha tocat tantes fibres. Perquè Elena no promet productivitat, promet realitat.
I aquesta realitat -amb migdiades, ansietat, apps, teràpia, acadèmia i privilegis reconeguts- ha fet sentir acompanyats milers de persones.
Decàleg per opositar amb cap i cor
Després de conèixer la història d'Elena, moltes persones es pregunten: i ara, per on començo? Aquí hi ha 10 claus essencials per preparar una oposició de forma eficaç i humana, combinant estratègia i benestar.
- Planifica el teu estudi amb antelació. Divideix el temari en blocs, marca objectius setmanals realistes i respecta descansos. Un bon calendari evita el caos i l'ansietat darrera hora.
- Creeu un espai d'estudi a la teva mida. Silenci, ordre i llum natural. Treu distraccions, fes servir auriculars amb soroll blanc si cal i mantingues el teu espai net i motivador.
- Posa't metes realistes i assolibles. No es tracta d'estudiar deu hores, sinó d'avançar cada dia. Fixeu objectius diaris i ajusteu l'estratègia segons el vostre progrés.
- Aplica tècniques de memorització efectives. Repetició espaiada, regles mnemotècniques i mapes mentals són els teus aliats. Estudiar bé no és memoritzar sense sentit, és comprendre i retenir.
- Prioritza el que té més pes a l'examen. No tots els temes valen igual. Revisa exàmens anteriors i dedica més temps al que puntua més.
- Fes simulacres i tests de forma habitual. Us ajudaran a mesurar el vostre progrés, gestionar el temps i reduir l'ansietat. Com més practiquis, menys t'espantarà l'examen real.
- Sigues constant, encara que costi. La clau no és la perfecció, és la regularitat. Una hora ben aprofitada val més que una tarda sense focus.
- Cuida la teva salut mental i física. Dorm, menja bé, fes pauses, fes exercici. Sense salut, no hi ha rendiment ni motivació que aguanti.
- Envolta't de suport real. Opositar és més fàcil si us acompanyen: grups d'estudi, amics que entenen el que passeu, fins i tot una bona acadèmia o mentor.
- Creu en tu i no et castiguis. No ets una fallada per tenir un mal dia. Reforça't en positiu, no et comparis i recorda que cada pas compta.
5 errors comuns en estudiar una oposició (i com evitar-los)
- No tenir un pla d'estudi: estudiar sense organització porta al caos. Crea un calendari amb fites setmanals i revisa-ho amb freqüència.
- Oblidar repassar: llegir una vegada no n'hi ha prou. Usa tècniques com la repetició espaiada i dedica temps a consolidar el que s'ha après.
- No fer simulacres: evitar tests i exàmens de pràctica et pot jugar una mala passada. Simula l'examen amb temps cronometrat i analitza'n els errors.
- Descuidar la salut física i mental: dormir malament, no menjar bé o descansar redueix el rendiment. Cuida el cos i la ment com a part essencial de l'estudi.
- No estar al dia amb la convocatòria: els temaris i els criteris canvien. Revisa periòdicament les bases oficials per no estudiar contingut desfasat.
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Cau un llamp al teulat d'una casa a Torroella i causa un tall de llum
- Els expresidents del Girona critiquen la manca de planificació
- Va matar Francisco de Pablo a cops per 300 euros i va enterrar el seu cadàver en una fossa
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
- Persecució a Tordera: detenen un home després de fugir en una furgoneta carregada de droga i armes