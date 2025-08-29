El Síndic de Greuges denuncia la discriminació per empadronament en les tarifes d'algunes piscines municipals
Una sentència del Tribunal Suprem dicta que "un ajuntament no pot establir diferències quantitatives en una taxa per la utilització de piscines municipals, tenint en compte que els usuaris estiguin o no empadronats al municipi"
Davant la realitat que piscines municipals gironines tripliquen el preu dels abonaments als no empadronats, el Síndic de Greuges defensa que "en cap cas es pot diferenciar el preu d'un servei públic en funció de si la persona està o no empadronada al municipi".
Una tesi que l'any 2023 ja va avalar el Tribunal Suprem, amb una sentència que va arribar arran d'una denúncia d'un usuari de la piscina municipal de Bergara (Guipúscoa) per haver de pagar una quota d'accés més elevada per no estar empadronat al municipi. El Tribunal Suprem va rebutjar que l'empadronament (i l'argument que els veïns ja contribueixen al finançament de l'equipament) pugui establir una diferenciació en la tarifa "perquè els no empadronats també poden estar subjectes a tributs locals" i va resoldre que "un ajuntament no pot establir diferències quantitatives en una taxa per la utilització de frontons, piscines i instal·lacions poliesportives municipals, tenint en compte que els usuaris estiguin o no empadronats al municipi".
El Síndic de Greuges ja fa anys que denuncia que els ajuntaments estan vulnerant la normativa. L'any passat van rebre un total de 15 queixes d'usuaris denunciant aquesta pràctica, entre ells, d'Aiguaviva, Vilablareix, Quart i Fornells de la Selva, fent arribar una recomanació als consistoris, que han acatat deixant enrere la diferenciació de tarifes (enguany han rebut vuit queixes, cap de la demarcació de Girona).
En el cas de Cornellà del Terri -un dels municipis gironins que triplica el preu de l'abonament als no empadronats- l'alcalde, Salvador Coll, defensa que "la sentència del Tribunal Suprem només té a veure amb un cas concret i en cap cas es pot extrapolar a tots els municipis".
Tot i això, el Síndic de Greuges té clar que "no es pot discriminar els que no són del poble, però sí que es poden donar avantatges als que ho són, via bonificació, per exemple".
Subscriu-te per seguir llegint
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
- Remarquen que està prohibit banyar-se a l'estany del parc del Migdia de Girona després de la mort d'una vintena d'aus
- On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
- Una jove amb 40 matrícules d'honor es tatua el nom d'un dels presidents del Govern d'Espanya
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro