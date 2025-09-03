AIXEQUEM EL CAP
Sabies que Blanes conserva un rem en honor a un dels millors escriptors catalans?
Si aprofites un dia assolellat per passejar pel Vilar de Blanes i visites el seu Santuari, et convido a entrar dins de l’ermita i a observar el seu interior. En una de les parets, veuràs que hi ha penjat un rem, concretament de trenta-quatre pams. Saps per què està allà? Què simbolitza?
Celia Allamang
Santuari del Vilar, 106, 17300, Blanes, Girona.
Joaquim Ruyra va ser un dels escriptors que més va contribuir a valorar la llengua catalana. Va néixer a Girona i, després de passar per Malgrat de Mar, va acabar vivint a Blanes, vila de la qual va quedar completament enamorat, sobretot dels seus paisatges i de la seva gent. De fet, un dels seus passatemps preferits era passejar i conversar amb pagesos i mariners perquè admirava molt el parlar característic de la Vila.
Segurament us preguntareu per què aquest rem té a veure amb ell, si era escriptor. Bé, es tracta d’un homenatge a una de les seves grans obres, El rem de trenta-quatre, que va ser publicada l’any 1903 per la revista Joventut. La narració explica l’aventura de la Marianna, una jove pintora que s’endinsa en un viatge marítim amb la barca Santa Rita des de Roses fins a Alacant perquè vol pintar la costa vista des del mar. Cal dir que viatja amb altres tripulants blanencs com ella, entre ells el seu pare (el patró Saura) i l’avi Mauva, i que és a través dels ulls de la jove que descobrim les detallades descripcions del paisatge que tant va captivar a Ruyra.
Un dels dies d’aquell viatge, un temporal els sorprèn. Aleshores, els rems apareixen a les pàgines del llibre i agafen importància quan la Marianna li pregunta a en Vadó Set-Trossos quants pams fan, qüestió a la qual ell respon que són rems de trenta-quatre i que només s’utilitzen per entrar o sortir del port i per combatre la força del vent. La tempesta és cada cop més esfereïdora i, quan per fi visualitzen la costa del seu estimat Blanes, presencien el salvament d’una altra nau. Aquest és un moment clau de la narració perquè Ruyra aprofita per plasmar, amb paraules plenes d’emoció, els valors de la gent del seu poble, que lluita per un objectiu comú.
Quan l’esperança dels tripulants de la Santa Rita comença a escassejar, l’avi Mauva clava un goig de la Mare de Déu del Vilar en una fusta de l’embarcació i tots li supliquen la seva salvació. La Marianna, concretament, li promet que, si sobreviuen, li portarà, descalça, un rem de trenta-quatre fins al seu santuari, carregant-lo a coll. Aleshores, la mar embravida s’emporta un dels rems i, poc després, aquest torna a aparèixer als peus de la nostra protagonista, cosa que per a tothom representa un miracle concedit per la Mare de Déu del Vilar.
Efectivament, la Santa Rita aconsegueix arribar a terra ferma quan la tempesta es calma. Els seus membres decideixen atracar a Blanes, on els habitants s’afegeixen encantats a la idea de la Marianna de peregrinar el rem de trenta-quatre. Així, Ruyra s’encarrega en tot moment d’atorgar un simbolisme a aquest element, representant, a part de l’amor per la Mare de Déu del Vilar, l’esforç, la perseverança i la lluita contra les adversitats per part dels blanencs i blanenques.
Sortint ara del llibre, cal dir que la idea de materialitzar el rem si l’obra tenia èxit va sorgir durant una tertúlia en la qual participava Ruyra. Ara bé, no es va poder dur a terme fins a l’any 1934, any en què Ruyra celebrava el seu 75è aniversari i en què per fi es va fer el pelegrinatge del rem des del centre de Blanes fins al Santuari del Vilar. Des d’aquell dia, el rem serveix com a símbol dels valors blanencs i, a més, com a record de l’amor que va sorgir entre Joaquim Ruyra, Blanes i els seus habitants. L’autor admirava el poble, i el poble l’admirava a ell.
Finalment, també és important destacar que el rem actual és una reproducció que es va fer l’any 1948, ja que l’original va ser destruït a la Guerra Civil. Avui dia encara es treu del Santuari per commemorar dates com, per exemple, un dia de 2003 en què se celebraven els cent anys de la publicació de Marines i Boscatges, que és el recull d’obres on va aparèixer El rem de trenta-quatre.
Si l’aventura de la Marianna i els tripulants de la Santa Rita t’ha cridat l’atenció, segurament t’agradarà saber més de Joaquim Ruyra i la seva obra. En aquest enllaç trobaràs un vídeo que resumeix la seva biografia: https://youtu.be/W2EVGO__8Q8?feature=shared. I, encara millor, si tot això et genera ganes de llegir a l’autor, pots buscar el seu llibre Marines i Boscatges: aplec de narracions, que és un recull de quinze de les seves primeres històries.
D’altra banda, potser vols descobrir més sobre la Costa Brava, la costa que tant admirava Ruyra. Aleshores, pots llegir aquest enllaç de la revista Petit Sàpiens: https://www.petitsapiens.cat/noticies/descobriu-costa-brava-pirineu-girona_207092_102.html.
Finalment, si vols conèixer de prop els paisatges que inspiraven l’autor, et recomano que visitis Blanes i que facis l’Itinerari Joaquim Ruyra. Aquest passa per diferents punts que, d’alguna o altra manera, van ser rellevants per l’autor i per la seva obra, entre ells el Santuari del Vilar, on es conserva el rem. Trobaràs l’itinerari aquí: https://www.blanescostabrava.cat/pf/ruta-joaquim-ruyra/.
Avui dia, tenint en compte la necessitat de promoure l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, pot ser una bona idea treballar el de Salut i Benestar a partir d’una ruta que passa pels punts més destacables de l’obra de Joaquim Ruyra. Què millor manera d’apropar-se a la llengua i la cultura catalanes que contemplant en primera persona els paisatges que van inspirar la seva obra? Definitivament, és una gran oportunitat per connectar més amb un poble.
Celia Allmang, alumna de 4t de la Doble Titulació d’Educació Infantil i Primària de la Universitat de Girona
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
