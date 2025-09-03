Tornada al col·legi
Catalunya arrenca el curs escolar amb el repte d’atendre un 30% de l’alumnat amb necessitats educatives especials
Les classes comencen aquest dilluns amb 2.000 alumnes menys en el conjunt del sistema, però 9.000 més amb necessitats específiques
Helena López
Mentre milers de famílies enllesteixen les compres del material després de barallar-se amb l'aplicatiu per 'activar' els xecs escolars universals de 60 euros per nen; o gestionen la tristesa dels seus fills després de rebre la llista amb els nous grups-classe en la qual han descobert que els han 'separat' dels seus amics, la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha presentat aquest dimecres les novetats per al curs 2025-2026 que comença aquest dilluns 8 de setembre a infantil, primària i ESO i el divendres 12 a Batxillerat i FP amb un repte clar: estar a l'altura amb unes aules cada curs més diverses.
Tothom em diu el mateix, que necessiten més recursos per fer front a la creixent diversitat de les aules
Niubó ha destacat la pèrdua de 2.247 alumnes en el conjunt del sistema a causa de la baixada de natalitat, xifra que contrasta amb l’increment de gairebé 9.000 dels alumnes amb necessitats educatives específiques detectats. El curs passat hi havia entre I3 i 4t d’ESO 335.746 alumnes amb necessitats específiques detectades, el 34,83%. L’anterior (2023-2024), 326.782 (33,23%). «Tenim unes escoles amb menys alumnes, però amb més complexitat», ha insistit la consellera. Una complexitat que va d’alumnat amb TEA, dèficit d’atenció, dificultats d’aprenentatge a alumnat d’origen migrant o (en la majoria de casos amb necessitats socioeconòmiques(292.380 el curs passat).
Per fer front a aquesta diversitat creixent, la consellera ha explicat que s’han reforçat les plantilles amb 1.672 nous professors respecte a l’inici del curs passat, «específicament als centres que reben més matrícula viva», ha detallat. El curs passat l’escola catalana va registrar una matrícula viva [alumnat que s’incorpora durant el curs, fora dels períodes ordinaris] de gairebé 75.000 alumnes.
Prevenció i detecció
La consellera ha assenyalat que han posat el focus en la detecció de les dificultats d’aprenentatge. «Facilitarem a tots els centres una sèrie de guies i materials perquè aquells centres que no ho estiguin fent encara puguin disposar de les eines per poder detectar dificultats tant en primer com en tercer de primer de primària . Identificar aquestes dificultats de forma primerenca té efectes per evitar fracassos escolars posteriors»,ha detallat Niubó, que ha afegit que incorporaran un psicòleg per servei territorial.
Com a reforç a l’alumnat amb necessitats específiques vinculades a la llengua –l’alumnat migrant– la consellera ha anunciat la creació de 200 noves aules d’acollida respecte al curs passat, arribant fins a les 1.363 aules d’acollida a tot el territori. «Fa dies que m’he reunit amb tots els agents educatius i tothom em diu el mateix, que necessiten més recursos per fer front a aquesta diversitat a les aules», ha prosseguit Niubó.
Canvis en la inspecció
Entre les novetats presentades aquest dimecres, destaca els anunciats canvis en la inspecció educativa. 250 centres s’incorporen aquest curs al nou model d’avaluació del sistema educatiu , seguint un nou pla director d’inspecció, enfocat a analitzar els resultats.
«Farem un acompanyament a direccions i claustres i un seguiment exhaustiu, aportant estratègies didàctiques i, si es detecta que un centre pot tenir marge de millora se l’acompanyarà perquè s’apunti als diferents programes de millora», ha detallat la consellera, que ha assegurat que aquests 250 centres pilot han sigut seleccionats entre els centres que s’han detectat amb més marge de millora a partir de les proves diagnòstiques dels últims anys.
Nomenaments diaris
Una altra de les novetats del curs és l’objectiu de la conselleria d’ agilitar els nomenaments de professors substituts, que passaran a fer-se de forma diària. A més, a Barcelona, Lleida i Terres de l’Ebre es provarà un nou aplicatiu perquè els interins puguin consultar les seves assignacions amb una app.
Quant a la (no) climatització dels centres educatius, la consellera ha tornat a explicar –com va avançar la setmana passada en una entrevista a EL PERIÓDICO– que treballen «intensament» en un «model publicoprivat per poder fer front a aquest repte».
