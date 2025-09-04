Descobreix els nous màsters i postgraus de la Fundació UdG per al curs 2025-26
La Universitat ofereix programes innovadors i especialitzats per impulsar la carrera professional i respondre a les necessitats del mercat laboral actual
La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació presenta una nova oferta de màsters i postgraus per al curs 2025-26. Amb gairebé trenta anys de trajectòria i més de 100.000 professionals formats, la institució s’ha consolidat com un punt de referència en la formació d’estudis superiors, apostant per la qualitat, la innovació i l’orientació pràctica dels seus programes.
En un mercat laboral cada vegada més competitiu, aquests estudis representen una oportunitat clau per especialitzar-se i millorar les competències professionals. Els nous programes de la Fundació UdG s’adapten a les necessitats actuals, amb formats presencials, en línia o híbrids, i garanteixen una millor inserció laboral i més projecció professional als seus titulats.
Aquestes són algunes propostes formatives:
- Màster de Formació Permanent en Direcció i Gestió d'Empreses (MBA). Una formació en gestió i lideratge empresarial, amb la possibilitat de fraccionar la matrícula en 4 terminis.
- Diploma d'Expert en Nous Lideratges: Lideratge en Femení Transformador. Programa innovador per desenvolupar competències directives amb perspectiva de gènere. Matrícules amb un 5% de descompte fins al 30 de setembre de 2025.
- Diploma d'Especialització en Abordatge Multidisciplinari dels Trastorns de la Conducta Alimentària. Novetat d’aquest curs, ofereix una visió pràctica sobre la intervenció en TCA.
- Diploma d’Expert en Comunicació i Relació amb Cavalls. Una formació singular que explora el vincle humà-animal.
- Diploma d'Expert en Mediació Familiar Sistèmica i altres Tècniques d'Intervenció amb Famílies. Programa homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.
- Diploma d'Expert en Resolució de Conflictes Públics, Mediació Comunitària i Pràctiques Restauratives. En tràmit de renovació de l’homologació pel Centre de Mediació de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya.
- Diploma d’Expert en Anàlisi Transaccional. Diagnòstic i Tractament en Psicoteràpia. Ofereix la possibilitat d’obtenir el certificat oficial 101 en Anàlisi Transaccional, reconegut internacionalment.
- Diploma d'Expert en Dret del Treball i Seguretat Social: Aplicació de la Normativa Laboral.
- Diploma d’Expert en Anatomia Quirúrgica Aplicada a la Cirurgia Reconstructiva de l’Extremitat Superior i Inferior.
- Diploma d'Especialització en Dret Local.
- Màster de Formació Permanent en Il·lustració Científica de Ciències Naturals. Proposta única a Catalunya, amb una metodologia vivencial per formar-se en la representació gràfica de la ciència.
A més a més, comptarà amb altres programes especialitzats com el Màster de Formació Permanent en Comunicació i Publicitat en l’Era de la Intel·ligència Artificial, el Màster de Formació Permanent en Seguretat Informàtica Aplicada a Entorns Industrials, el Diploma d'Expert en Mentoring i Gestió de Programes de Desenvolupament del Talent i el Màster de Formació Permanent en Justícia Restaurativa, entre d’altres que ofereix la Fundació UdG.
Tots els programes ja tenen la matrícula oberta i es poden bonificar a través de FUNDAE. A més, la Fundació Universitat de Girona posa a disposició dels estudiants un nou servei d’orientació acadèmica i professional, gratuït i personalitzat. Per a més informació, els interessats poden consultar tota l’oferta formativa actualitzada al web oficial de la Fundació UdG: www.fundacioudg.org.
