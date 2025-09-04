Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Descobreix els nous màsters i postgraus de la Fundació UdG per al curs 2025-26

La Universitat ofereix programes innovadors i especialitzats per impulsar la carrera professional i respondre a les necessitats del mercat laboral actual

La Fundació UdG ofereix un programa enfocat en la intervenció en TCA.

La Fundació UdG ofereix un programa enfocat en la intervenció en TCA. / DdG

Redacció

Redacció

Girona

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació presenta una nova oferta de màsters i postgraus per al curs 2025-26. Amb gairebé trenta anys de trajectòria i més de 100.000 professionals formats, la institució s’ha consolidat com un punt de referència en la formació d’estudis superiors, apostant per la qualitat, la innovació i l’orientació pràctica dels seus programes.

En un mercat laboral cada vegada més competitiu, aquests estudis representen una oportunitat clau per especialitzar-se i millorar les competències professionals. Els nous programes de la Fundació UdG s’adapten a les necessitats actuals, amb formats presencials, en línia o híbrids, i garanteixen una millor inserció laboral i més projecció professional als seus titulats.

La Universitat compta amb un programa d'Anatomia Quirúrgica Alternativa.

La Universitat compta amb un programa d'Anatomia Quirúrgica Alternativa. / DdG

Aquestes són algunes propostes formatives:

A més a més, comptarà amb altres programes especialitzats com el Màster de Formació Permanent en Comunicació i Publicitat en l’Era de la Intel·ligència Artificial, el Màster de Formació Permanent en Seguretat Informàtica Aplicada a Entorns Industrials, el Diploma d'Expert en Mentoring i Gestió de Programes de Desenvolupament del Talent i el Màster de Formació Permanent en Justícia Restaurativa, entre d’altres que ofereix la Fundació UdG.

Notícies relacionades i més

Tots els programes ja tenen la matrícula oberta i es poden bonificar a través de FUNDAE. A més, la Fundació Universitat de Girona posa a disposició dels estudiants un nou servei d’orientació acadèmica i professional, gratuït i personalitzat. Per a més informació, els interessats poden consultar tota l’oferta formativa actualitzada al web oficial de la Fundació UdG: www.fundacioudg.org.

TEMES

Tracking Pixel Contents