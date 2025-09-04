Educació encara no ha nomenat els docents que hauran de cobrir les reduccions de jornada dels majors de 55 anys
Si no arriben abans de dilluns, els centres hauran de destinar personal de suport per cobrir les hores, fet que comportarà que alguns grups no es puguin desdoblar
A tres dies de l’inici de curs, el Departament d’Educació encara no ha nomenat la plantilla de docents que haurà de cobrir les reduccions de jornada dels majors de 55 anys (a partir d’aquest curs podran deixar de fer dues hores lectives a la setmana).
En una escola de la Garrotxa, que prefereix mantenir l’anonimat, una tercera part de la plantilla farà aquesta reducció de jornada. «Esperem que els reforços arribin abans que els alumnes perquè del contrari no sé com ens ho farem», assenyala la directora, que apunta que «hem fet els horaris tenint en compte que tindrem aquesta persona» (de fet, els pertoca mig docent).
Per la seva banda, en una escola del Gironès, que també vol mantenir l’anonimat, hi ha cinc mestres que han demanat fer la reducció (faltarà cobrir deu hores a la setmana). «Haurem de destinar algun suport a cobrir aquestes hores mentre no arriba ningú, això significa que alguns grups no es podran desdoblar», explica la directora del centre.
