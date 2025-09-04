Les escoles cristianes reclamen 200 docents més per equiparar-se a la pública
Denuncien que la plantilla de la concertada a Catalunya «continua sent la mateixa que el 1995», fet que «dificulta» l’acompanyament a la diversitat
L’Associació Professional de Serveis Educatius de Catalunya (APSEC), que aplega els titulars de les escoles cristianes, reclama a la Generalitat ampliar el professorat als centres educatius iniciativa social per equiparar la plantilla a la del sector públic. En el cas de la demarcació de Girona, demanen 200 docents més (en el conjunt de Catalunya en reclamen 3.300).
Amb tot, l’APSEC denuncia que «la plantilla de l’escola concertada a Catalunya continua sent la mateixa que el 1995». Una «manca de recursos» que «dificulta atendre les necessitats del segle XXI, especialment en l’acompanyament a la diversitat i davant l’increment d’alumnat vulnerable».
Els 3.300 professionals que s’haurien d’incorporar a les escoles cristianes corresponen als 1.500 docents que ha perdut el sector concertat des del curs 2017-2018, segons l’informe "L’escola inclusiva a Catalunya" del Síndic de Greuges, recent publicat, i als 1.800 docents que ja faltaven a l’escola concertada aquell curs, com recollia l’informe "Estimació del cost de la plaça escolar a Catalunya" del mateix organisme, publicat el 2020.
Segons el Síndic de Greuges, el sistema educatiu català ha incorporat 10.000 nous docents des del curs 2017-2018. Però mentre el sector públic s’ha fet fort amb 11.500 professionals més, el sector concertat ha vist com la seva plantilla es reduïa, amb 1.500 professionals menys, tot i que l’alumnat d’aquests centres ha crescut un 6,1% davant del 3,5% de l’escola pública.
