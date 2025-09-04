Tornada a l’escola
Un de cada tres alumnes catalans necessita una atenció educativa especial
Les classes d’infantil, primària i ESO comencen dilluns amb 2.000 alumnes menys que l’any anterior, però amb 9.000 més amb necessitats específiques
Helena López
La consellera d’Educació i Formació Professional, Esther Niubó, va presentar ahir les novetats de cara al curs 2025-2026 que arrenca dilluns vinent a infantil, primària i ESO i el divendres 12 en el batxillerat i l’FP amb un repte ben clar: estar a l’altura amb unes aules cada curs més diverses. En total, la setmana que ve tornaran a classe un total de 1.326.352 alumnes, dels quals 889.575 van a centres públics (-4.134); 96.454 van a centres concertats (-187) i 340.323 a centres privats (-4.172).
Niubó va destacar la pèrdua de 2.247 alumnes en el conjunt del sistema a causa de la baixada de natalitat, xifra que contrasta amb l’increment de gairebé 9.000 dels alumnes amb necessitats educatives específiques detectats. El curs passat hi havia entre I3 i 4t d’ESO 335.746 alumnes amb unes necessitats específiques detectades, el 34,83%. L’anterior (2023-2024), 326.782 (33,23%).
"Tenim unes escoles amb menys alumnes, però amb més complexitat", va insistir la consellera. Una complexitat que va d’un alumnat amb TEA, dèficit d’atenció o dificultats d’aprenentatge a un d’origen migrant i/o (en la majoria dels casos) amb necessitats socioeconòmiques (292.380 el curs passat).
Per fer front a la diversitat creixent, la consellera va explicar que s’han reforçat les plantilles amb 1.672 nous professors respecte a l’inici del curs passat, "específicament als centres que reben més matrícula viva". El curs passat l’escola catalana va registrar una matrícula viva [alumnat que s’incorpora durant el curs, fora dels períodes ordinaris] de gairebé 75.000 alumnes. Pel que fa a les ràtios, el 82,53% dels 2.072 grups d’I3 públics tindran una ràtio de 19 o menys alumnes per aula i el 95,27%, de 20 o menys. A 1r d’ESO, el 85,46% dels 1.898 grups públics tindran una ràtio de 29 o menys alumnes per aula, i el 97,10% de 30 o menys.
La consellera va indicar que han posat el focus en la detecció de les dificultats d’aprenentatge. "Facilitarem a tots els centres guies i materials perquè aquells centres que no ho estiguin fent encara puguin disposar de les eines per poder detectar dificultats tant a primer com a tercer de primària. Identificar aquestes dificultats de manera primerenca té efectes per evitar fracassos escolars posteriors", va dir Niubó, que va afegir que incorporaran un psicòleg per servei territorial.
Com a reforç a l’alumnat amb unes necessitats específiques vinculades a la llengua –l’alumnat migrant– la consellera va anunciar la creació de 200 noves aules d’acollida respecte al curs passat, que arribaran fins a les 1.363 aules d’acollida que hi ha a tot el territori. "Fa dies que em reuneixo amb tots els agents educatius i tothom em diu el mateix, que necessiten més recursos per fer front a aquesta diversitat a les aules", va assenyalar.
Canvis en la inspecció
Entre les novetats presentades, destaca els anunciats canvis en la inspecció educativa. 250 centres s’incorporen aquest curs al nou model d’avaluació del sistema educatiu, seguint un nou pla director d’inspecció, enfocat a analitzar els resultats.
"Farem un acompanyament a direccions i claustres i un seguiment exhaustiu, aportant estratègies didàctiques, i si es detecta que un centre pot tenir marge de millora se l’acompanyarà perquè s’apunti als diferents programes de millora", va detallar la consellera, que va assegurar que els 250 centres pilot han sigut seleccionats entre els centres que s’han detectat amb més marge de millora a partir de les proves diagnòstiques dels últims anys.
Una altra de les novetats és l’objectiu de la conselleria d’agilitzar els nomenaments de professors substituts, que passaran a fer-se de manera diària. A més, a Barcelona, Lleida i les Terres de l’Ebre es provarà una nova aplicació perquè els interins puguin consultar les seves assignacions amb una app.
