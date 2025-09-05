Una olotina, entre els 100 millors estudiants universitaris d’Espanya i Portugal
La Fundació “La Caixa” li ha concedit una beca, que li permetrà estudiar un màster en història antiga a la University College of London
Coral Moli (Olot, 2002) ha estat seleccionada per la Fundació “La Caixa” com una de les 100 millors estudiants universitàries d’Espanya i Portugal. Li falta un curs per acabar el Grau en Teologia, que estudia de matins a la Facultat de Teologia de Catalunya, una formació que fins ara compaginava amb el Grau en Història a la Universitat de Barcelona, que cursava de tardes (ara ja l'ha acabat). I és que va adonar-se que a la carrera d'Història "hi havia un dèficit absolut de teoria religiosa, amb un llegat que s'oblidava completament". En aquest sentit, va sentir la "necessitat" de completar els estudis, en part, també, per "l'estima" que té a la teologia.
Un dels requisits perquè la seva candidatura a les beques de postgrau a l’estranger de la Fundació “La Caixa” pogués tirar endavant era la nota. En el seu cas, té un 9,6 de mitjana a Història (i 28 matrícules d’honor de 34 possibles) i un 9,9 a Teologia, a l'espera d'acabar el darrer curs. "L'últim esglaó del procés de selecció era una entrevista amb un jurat format per sis experts, on t'avaluen", explica.
La seva admissió al programa li permetrà estudiar a l'estranger. I el pròxim 16 de setembre posarà rumb al seu nou destí: la University College of London. Allà hi estudiarà, durant els propers dos anys, un MA en Ancient History (un màster en història antiga). "Vull estudiar la religió a l'antiga Grècia entre els segles IV i III a.C., i aquesta universitat és la que hi està més especialitzada", apunta. La beca li cobreix el cost de la matrícula (al voltant de 36.000 lliures per curs), l'allotjament i la manutenció. Un cop allà, espera poder acabar l'últim curs de Teologia.
Aquest no és el primer premi que reconeix el seu impecable expedient. L'any 2021 va ser guardonada amb el primer premi per la Universitat de Barcelona, la Universitat Ramon Llull i el PEHOC (Premi comarcal Jordi Pujiula) i el 2024 va aconseguir la Beca de Col·laboració Universitària del Departament d’Història Antiga de la Universitat de Barcelona, que li va permetre formar part del grup de recerca CEIPAC i iniciar el seu projecte d’investigació sota la mentoria de l’historiador Dr. Manel García Sánchez. També va treure la millor nota de les PAU a la Garrotxa.
