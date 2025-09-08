Més de 110.000 alumnes gironins tornen a les aules: "Els meus dies preferits són el primer i l'últim"
Comença un curs marcat per la prohibició total dels telèfons mòbils, amb la mirada posada en els termòmetres per unes aules encara sense climatitzar i el repte de remuntar els resultats acadèmics
«Els meus dies preferits són el primer i l’últim», confessava Roc Sargatal pocs minuts abans de les nou del matí a les portes del col·legi Verd de Girona, que aquest curs farà 4t de primària. Les ganes de retrobar-se amb els amics maridava amb els nervis de saber quina tutora els ha tocat, un xup-xup d’emocions que s’afegia a la il·lusió d’estrenar llibres i material (la factura de la tornada a les aules s’enfila fins als 500 euros per fill).
La il·lusió dels nens per tornar a l’escola (que en l’adolescència, inevitablement, adoptarà una forma més mandrosa) s'ha fet evident quan s'han obert les portes del pati, sembrant una allau de crits d’eufòria que, si s’haguessin de semblar a alguna cosa, seria a la nit de Reis. Un compte enrere que també feien els pares: «No m’he pogut permetre portar la meva filla a cap casal, durant les vacances l’hem cuidat entre la meva mare i els meus germans i ara ja tenia ganes que tornés a començar l’escola perquè amb la feina he hagut de fer molts equilibris», ha confessat Evelyn Romer. Les vacances escolars també provoquen «desconnexió» i «més dificultats per tornar a agafar el fil, especialment si a casa no tenen acompanyament»: «Aquest estiu hem estat a Suïssa de vacances i allà els nens comencen el curs el 18 d’agost i l’acaben al voltant del 20 de juny», ha apuntat Arnau Pujol, una realitat que fa que «les famílies puguin conciliar millor i que els nens no s’oblidin tant del que han après». En el seu cas va optar per ser funcionari per «poder dedicar més temps a la cura dels meus fills».
Viuen al barri de Sant Narcís i cada dia es desplacen en bicicleta fins a l’escola. Reclama, però, que el carril bici arribi fins a la porta: «Els conductors tenen pressa i no respecten res; passes por anant per la carretera amb tres nens petits», ha explicat. Una petició a la que també s’hi ha afegit un altre pare, Hugo Rodríguez, que fa pocs dies es va endur un ensurt: «El meu fill té 4 anys i n’està aprenent, encara no va en línia recta, un camió li va passar arran i es va espantar», ha relatat. A més, sovint han d’entomar comentaris desagradables: «Em diuen que va molt lent», ha lamentat.
Menys alumnes
En total, més de 110.000 alumnes gironins (entre educació infantil, primària, ESO i cicles de formació professional de grau bàsic) han tornat a les aules després d’onze setmanes de vacances (els de Batxillerat, FP de grau mitjà i superior ho faran divendres). Es tracta de 700 estudiants menys que el curs passat per la caiguda de la natalitat. En el conjunt de Catalunya han tornat a les aules gairebé un milió d’estudiants (963.130), la xifra més baixa d’alumnes dels últims anys (4.447 menys al segon cicle d’infantil, 3.523 menys a primària i 6.399 a l’ESO).
El descens de l’alumnat -l’arribada d’estudiants nouvinguts no és suficient per compensar la caiguda de la natalitat- ha afavorit la reducció de ràtios a educació infantil. Segons dades del Departament d’Educació, el 82% dels 2.072 grups públics d’I3 tenen una ràtio de 19 o inferior. A l’ESO, en canvi, la reducció d’alumnat no s’ha traduït en una baixada de ràtios. A primer d’ESO, el 85% dels 1.898 grups públics tenen una ràtio de 29 o inferior.
Aquest curs estarà marcat per la prohibició total dels telèfons mòbils, amb la mirada posada en els termòmetres per unes aules encara sense climatitzar i amb el repte majúscul de remuntar els resultats acadèmics. També és el curs amb més alumnat amb necessitats educatives especials (el 30%) i 1.672 docents més que el primer dia del curs passat (fregant els 84.000). Enguany, també hi ha una novetat: nomenaments de substitució diaris per agilitzar els processos i perquè els alumnes no s'estiguin tants dies sense substitut.
