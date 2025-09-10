AIXEQUEM EL CAP
Sabies que a Santa Eugènia es continua donant ús a una masia del s. XV?
El punt on creuen el camí entre Maristes i la Plaça del Barco i el camí entre la biblioteca Salvador Allende i el pavelló de Santa Eugènia es troba l’antiga masia que ara és un centre cívic. A la zona oest de Girona, entre l’Eixample i Salt
Agustí Gavilán
GIRONA. C/ Santa Eugènia, 146. 17006 – Girona
Can Ninetes és una masia amb més de cinc-cents anys d’història, datada des del segle XV, coneguda anteriorment com a Mas Ferrer per les inscripcions que hi ha a les finestres “IOAN-FERER” i “IOAN-FERER-ME-FECIT”, la segona es pot traduir a “M’ha fet en Joan Ferrer”.
Amb el temps la masia es va anar remodelant i a principi del segle XX hi vivien tres famílies, en diferents habitacles dintre la masia. La primera era Can Abres, on va viure el general Álbarez, però com la gent no sabia dir el nom van començar a dir Abres. La segona era Can Dositeu. L’última és la que dona el nom actual a la masia, Can Ninetes, la qual va rebre aquest nom perquè un membre de la família Perpinyà que hi va viure allà només va tenir filles i a aquestes les anomenaven ninetes.
La masia és un tipus d’edificació que es pot trobar per tota Catalunya i que va aparèixer com a edifici on els ramaders podien viure allunyats dels nuclis urbans. La masia de Can Ninetes estava abastida amb un estable entre les tres cases on podien descansar els animals. Per això podem trobar aquesta masia on està, Santa Eugènia era un poble que es dedicava a l’agricultura i aquesta és una de les masies que es pot
trobar a la zona de les hortes de Santa Eugènia, juntament amb Torre Millàs, masia que ara està abandonada i es troba entre Can Ninetes i Maristes Girona. L’evolució i modernització de Girona i Santa Eugènia va ser un dels possibles factors pels quals la masia va estar a punt de ser enderrocada, però gràcies als veïns del barri van aconseguir reformar-la.
Actualment i gràcies a les reformes que va rebre a finals del segle XX i principis del XXI ara és la seu del Centre Cívic de Santa Eugènia, encara que només es manté la façana amb l’escultura de la patrona del barri a sobre la porta i la torre. A part del Centre Cívic es poden trobar altres associacions com l’Associació de veïns de Santa Eugènia de Ter i la de Can Gibert del Pla o el Club d’escacs Santa Eugènia entre altres. També és el centre d’activitats com el Festival Monar’t.
Per saber-ne més sobre les activitats que es fan a Can Ninetes podeu accedir a la pàgina web on podreu veure totes les activitats, cursos i tallers que hi fan i també podeu accedir les pàgines dels altres centres cívics o l’agenda de l’Ajuntament per veure les activitats que fan per tot Girona.
També podeu descarregar i imprimir aquest document per poder fer el vostre propi retallable de Can Ninetes.
Si voleu aprendre més sobre les masies catalanes, podeu veure aquest capítol del programa Moments o llegir el llibre de la Marta Lloret, La caçadora de masies, on ens explica la història de quinze masies repartides per tot el territori català.
I si mai has volgut tenir una masia, pots participar en el Projecte Masiaire, on podràs fer-te masover i ajudar a la protecció del patrimoni català i rural.
Quan la gent ve a veure a Girona sempre pensa a visitar el Barri Vell, ja que n’és la zona més turística, però també la zona més gentrificada quan es poden visitar zones menys centrals i més apartades i trobar joies com Can Ninetes i la Plaça del Barco a Santa Eugènia o la Plaça de l’Assumpció a Sant Narcís i veure com és la vida als barris de Girona. Destacant que s’hi pot anar caminat perquè en mitja hora pots anar d’una punta a l’altre de Girona i evitar agafar el cotxe i tenir problemes per aparcar a part de contaminar menys. D’aquesta manera pots fer vida de barri, veure quines activitats es fan i viure-les, ja que aquestes també poden ser una bona font educativa pels infants.
Agustí Gavilán, alumne de 4t de la Doble Titulació d’Educació Infantil i Primària.
Aquest article és fruit del treball de col·laboració entre el Diari de Girona i l’assignatura de didàctica de les ciències socials del doble grau d’educació infantil i primària de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de la Xarxa territorial de Museus de les Comarques de Girona. L'objectiu és transmetre coneixements històrics de manera didàctica, descobrir elements curiosos que ens interpel·len i despertar l’interès pel patrimoni local. En definitiva, de fer-nos aixecar el cap i aprendre a gaudir de cada racó del nostre territori. Cada dimecres, a l'edició digital de Diari de Girona.
