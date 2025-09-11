Girona té més de 1.000 places buides a Formació Professional
El principal motiu: que molts alumnes fan la preinscripció a cicles formatius per tenir un as a la màniga però al final no s'hi acaben matriculant perquè opten per fer batxillerat, entren a la universitat o surten del sistema per posar-se a treballar
Poques hores abans de l'inici de curs pels estudiants de Formació Professional, que arrencarà aquest divendres, a la demarcació de Girona hi ha més de 1.000 places buides a FP (en concret hi ha 518 vacants de grau mitjà i 593 de grau superior), segons dades del Departament d’Educació. Es tracta de més del 15% de les places ofertes. Una tendència estesa arreu de Catalunya, on han quedat més de 15.000 places per cobrir.
Els estudis de grau mitjà amb més places buides el primer curs són, per comarques, jardineria i floristeria a l'institut La Bisbal de la Bisbal d'Empordà, amb 25 cadires buides; construcció a l'institut Serrallarga de Blanes, amb 18 places lliures; serveis en restauració a l'institut Olivar Gran de Figueres, amb 17 vacants; les mateixes que jardineria i floristeria a l'institut La Garrotxa d'Olot; serveis microinformàtics i xarxes a l'institut Pla de l'Estany de Banyoles (13); activitats comercials a l'institut Salvador Sunyer de Salt (10); i gestió administrativa a l'institut Abat Oliba de Ripoll (8).
Per la seva banda, els graus superiors amb més places vacants són direcció de cuina a l'institut Olivar Gran de Figueres, amb 25 cadires buides; les mateixes que animació sociocultural i turística a l'institut Vallvera de Salt; integració social a l'institut de Santa Coloma de Farners (22); processos i qualitat en la indústria alimentària a l'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà (20); disseny i moblament a l'institut Josep Brugulat de Banyoles (18); i administració de sistemes informàtics en xarxa a l'institut Bosc de la Coma d'Olot (16).
El principal motiu: que molts alumnes fan la preinscripció a cicles formatius per tenir un as a la màniga però al final no s'hi acaben matriculant perquè opten per fer batxillerat, entren a la universitat o surten del sistema per posar-se a treballar.
El director de l'institut Montilivi de Girona, Ruben Pino, confia que les places vacants s'omplin aquesta setmana. "Hem rebut, de mitjana, unes deu peticions per cada plaça que tenim disponible, la realitat serà que no podrem donar resposta a totes les sol·licituds". Amb tot, celebra que les darreres assignacions s'hagin avançat: "L'any passat els alumnes de l'última repesca es van incorporar a l'octubre, amb les classes ja començades des de feia dues setmanes, fet que provocava un major risc d'abandonament dels estudis; en canvi aquest curs tots podran començar el mateix dia".
Mapa de vacants
Amb l'objectiu de fer visibles les places vacants que han quedat a cada centre, el Departament d'Educació i Formació Professional ha publicat aquesta setmana el mapa de vacants. Amb aquesta eina, es posa a disposició de les persones interessades la informació de quins són els cicles amb places disponibles i en quins centres.
Subscriu-te per seguir llegint
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- Prova d’alerta d’emergència: un missatge de Protecció Civil arribarà a tots els mòbils de Girona
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- Ho has de saber: El truc dels supermercats que encareix la teva compra sense que te n’adonis