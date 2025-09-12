Un jove banyolí fent de diplomàtic als Estats Units
Ha participat en un programa d’intercanvi finançat pel govern nord-americà que li ha permès familiaritzar-se amb el sistema polític i judicial del país
Amb només 18 anys, el banyolí Aniol Reixach s’ha posat aquest estiu a la pell d’un diplomàtic, resolent tensions internacionals entre la Xina i Taiwan (tot i que a tall de simulacre). Ho ha fet en el marc del projecte Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship, un programa d’intercanvi finançat pel govern dels Estats Units que li ha permès familiaritzar-se amb el sistema polític i judicial nord-americà, així com també conèixer la història, la societat i la cultura del país (de fet, ell ha estat l'únic estudiant espanyol seleccionat).
En total, hi han participat 42 joves d'arreu d'Europa (un de cada país), acompanyats per deu estudiants nord-americans perquè "el projecte també vol potenciar les relacions entre europeus i nord-americans".
Durant tres setmanes s'han format a la Universitat de Purdue, a l'estat d'Indiana, per després poder posar en pràctica els seus coneixements, assumint rols com el de secretari de les Nacions Unides, president de la Comissió Europea, ambaixador o jutge del Tribunal Suprem. "Ens van posar sobre la taula un cas real de privacitat, en el que la policia havia estat espiant una persona sense autorització, a partir d'on els jutges ens feien preguntes i havíem de defensar la nostra opinió en base a la legislació vigent i els límits de la llibertat", explica.
Les dues primeres setmanes es van allotjar a la residència de la universitat i, després, a casa de famílies nord-americanes per poder-se impregnar millor de la cultura del país. El programa, però, va allargar-se una setmana més, en la que van visitar Washington DC, Philadelphia, Chicago i Indianapolis per conèixer més a fons les arrels i l'ADN del país.
Un projecte perquè els joves vagin a votar
Un cop allà, els estudiants van haver d'elaborar i presentar un projecte que donés resposta a una necessitat real de la seva comunitat o país. En el seu cas, va detectar "la baixa participació dels joves en les eleccions", una tendència que va voler revertir amb un projecte que aquest curs vol intentar implementar a l'institut Josep Brugulat de Banyoles, on estudia un grau superior en administració i finances. "Compto amb la col·laboració dels professors, ara caldrà veure com ho articulem", explica. El seu objectiu és "explicar la importància que té el vot, perquè de debò que pot decidir moltes coses, i poder explicar-los també les conseqüències que té no anar a votar", assegura. En el seu cas, però, encara no ha pogut estrenar el dret a vot.
El que "històricament ha estat"
L'experiència, explica, ha estat "molt enriquidora": "Vaig descobrir el programa per Instagram i realment ho he trobat apassionant, els Estats Units és un país meravellós, molt ordenat, que continua sent el que històricament ha estat, i el projecte permet que puguis crear una xarxa de contactes amb persones d'altres països que tenen interessos similars i opinions diferents que alhora enriqueixen la teva mirada".
Subscriu-te per seguir llegint
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
- Prova d’alerta d’emergència: un missatge de Protecció Civil arribarà a tots els mòbils de Girona
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- Ho has de saber: El truc dels supermercats que encareix la teva compra sense que te n’adonis